快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

聽新聞
0:00 / 0:00

醣聯攜日簽署抗體製造合約 推進 HMGB1標靶抗體臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯 （4168）8日宣布，與日本東京科學大學及Change Cure簽署抗體製造委託服務協議，將委託醣聯製造CC001 （Anti-HMGB1單株抗體）之臨床試驗用藥、並協助在日本申請治療大腦退化性疾病─前額葉顳葉變性症（FTLD）的臨床1/2a期試驗。

本次合作將使醣聯自相關的製造服務中獲得委託開發與生產之營收，進一步強化公司在國際抗體醫療領域的布局。

醣聯表示，Change Cure開發的創新（first-in-class）抗體CC001是以HMGB1為標靶的免疫調節療法，最初由東京科學大學研發，Change Cure取得其全球開發與商業化權利，並負責推進臨床發展。前額葉顳葉變性症目前尚無有效治療藥物，Change Cure將在臨床1/2a期試驗評估CC001的安全性、藥物動力學、並探索藥物活性與相關生物標記，為後續臨床研究奠定基礎。醣聯也期盼Change Cure能在臨床試驗中獲得良好成果，早日為患者帶來治療的希望與生活品質的改善。

本次臨床試驗用藥的製造，是延續醣聯先前為Change Cure進行CC001 抗體細胞株及產程開發所奠定的技術基礎，涵蓋建立穩定細胞株、優化上游與下游製程、開發分析方法，以及製造臨床前毒理試驗用藥。此次醣聯以符合日本治驗藥GMP規格製造CC001臨床試驗用藥，將前期開發成果具體落實於臨床用藥製造，顯示醣聯有能力執行完整的抗體藥物開發，從早期研究順利銜接至臨床試驗用藥生產。

醣聯具備完整的抗體藥物開發與製造能力，自主開發的ADC抗體新藥GNX1021、與生物相似藥SPD8持續穩健推進，其中抗體製程均由醣聯獨立完成，並成功轉移至美國、日本與台灣之製藥廠（CMO）進行商業化規模之製造，展現穩定且高度再現性。

醣聯不僅具備自主開發創新抗體藥物的完整能力，也能以全方位技術支持協助全球生技公司與研究機構加速新藥開發。未來，醣聯將持續深化從早期研究、前臨床到臨床試驗的一站式抗體開發服務，在既有的台灣、日本合作基礎上積極拓展國際專案布局，推動公司自有產品線與跨國委託業務同步成長。

延伸閱讀

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

點子農場／一場新文明的實驗與探索

冬盟／日本社會人收拾日職聯隊封王 山田健太猛打獲選MVP

相關新聞

把包場變餐飲業新藍海 雞翅小餐廳十個月跑出230場秘密

餐飲業不景氣，想維持成長，許多人選擇開分店、代理新品牌，或投資購併。

投資展望論壇11日登場／富蘭克林資深副總羅尤美：AI 續強 投資回歸全球化

今年以來，人工智慧（AI）熱潮席捲全球。展望2026年，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美認為，AI可望續強，且外溢效...

機器人台鏈攻美…上銀、和大喜傳捷報 宇隆、羅昇、友通等也有進展

台廠機器人攻美報捷，台鏈加速度。上銀董事長卓文恒表示，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，預...

機械、工具機業者內外兼修 扮全球 AI 機器人製造平台

國內機械、工具機業者，切入AI機器人領域陸續報捷，除了打入美系國際大廠供應鏈，也幫國內指標型的電子產業集團代工機器人，台...

華航明年新增24架全新787機隊 為北美及歐洲增班做準備

華航表示，明年將迎接24架全新787機隊交機，搭配新機加入，華航準備工作全面上線，加緊機師人才培育，海外自訓的機師最少有...

台達課程幫企業轉骨！提升永續力 減碳也能變成競爭優勢

隨著歐盟ＣＢＡＭ上路、二○二六年台灣碳費正式開徵，企業永續壓力持續升高。ＫＰＭＧ二○二四年可持續發展報告調查顯示，全球逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。