華航明年新增24架全新787機隊 為北美及歐洲增班做準備

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航與 UND Aerospace 飛行學校合作至今已培育超過兩百名優秀機師。記者黃淑惠／攝影
華航與 UND Aerospace 飛行學校合作至今已培育超過兩百名優秀機師。記者黃淑惠／攝影

華航（2610）表示，明年將迎接24架全新787機隊交機，搭配新機加入，華航準備工作全面上線，加緊機師人才培育，海外自訓的機師最少有30多位，為新機加入北美及歐洲增班做足準備。

華航董事長高星潢於美西時間12月6日前往鳳凰城UND Aerospace飛行學校參訪，對明年的機隊與相關人力規劃，釋出上述期許。

高星潢表示，華航是天合聯盟18個成員之一，全球超過1萬名員工，看好航空長期客、貨運需求暢旺，新機布局將開台發威，人才培育就更為重要。2026年起迎接全新787機隊，共24架，擔任中長程及區域航線主力，該公司將招募機師、準備新航線雙管齊下，而此舉也將成推升明年營收、獲利成長的重要動能。

此外，華航已宣布將引進三架A350-900及13架A321neo客機強化運能；另外，華航積極擘劃機隊規模，2029年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。高星潢身為華航第一期培訓機師，美西時間12月6日前往鳳凰城UND Aerospace飛行學校參訪，了解華航學員目前受訓的最新進度，與他們對談及勉勵受訓的新機師。

高星潢表示，華航持續投入機師訓練資源，代表企業對飛航安全的堅守，也是對培育台灣航空人才的承諾；2026年華航秉持穩健布局的策略，透過聯航合作擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，拓展轉運商機，打造航空聯盟新局；以新世代機隊引進與跨界合作為雙引擎，推動客貨運同步雙成長。

華航自1988年起便與UND Aerospace飛行學校合作，至今已培育超過兩百名優秀機師，是華航長期深耕飛行訓練的重要夥伴。

培訓機師海外受訓時程平均約為十至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年9月返國，再安排民航相關訓練。華航持續透過國際合作、精準訓練與優化職涯發展，打造更強大的飛行團隊。華航機師招募採開放報名，歡迎有興趣的年輕人至華航網站查詢相關資訊。

華航 機師 布局

