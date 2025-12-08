機械、工具機業者內外兼修 扮全球 AI 機器人製造平台
國內機械、工具機業者，切入AI機器人領域陸續報捷，除了打入美系國際大廠供應鏈，也幫國內指標型的電子產業集團代工機器人，台鏈未來將「內外兼修」，轉型升級為AI新時代的機器人供應鏈，並扮演全球製造平台。
上銀（2049）董事長卓文恒表示，台灣擁有非紅供應鏈的優勢，加上精密機械產業聚落完整，產品品質與精度優異，又有資通訊豐沛的量能，是獲得美系機器人大廠青睞的主要關鍵。
機械大廠指出，台灣機械、工具機產業鏈深耕零組件領域已久，可以從設計、開發到製造，完成一條龍的服務。台廠在機器人產業涵蓋了從上游的精密零組件（如減速機、伺服馬達）到下游的整機製造與系統整合，再結合AI技術與半導體優勢，搶攻全球AI機器人，尤其是人形機器人的龐大市場，隨著國際大廠擴大合作，台廠在關鍵技術和組裝能力上具有強大潛力。
近期，美國政府傳出將大推機器人，台灣以和大、上銀、羅昇、宇隆、新代、和椿等為首的機器人零組件大廠，將全力供應機器人零組件，業內預期，台灣擁有「非紅供應鏈」的優勢，可望繼無人機之後，也一舉成為美國機器人的製造中心。
美國總統川普打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令。包括特斯拉、阿波羅等美國機器人大廠，以及鴻海集團，近期都加速推進人形機器人布局。
