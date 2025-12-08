機器人台鏈攻美…上銀、和大喜傳捷報 宇隆、羅昇、友通等也有進展

台廠機器人攻美報捷，台鏈加速度。上銀（2049）董事長卓文恒表示，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，預計明年初即可小批量下單。

和大（1536）集團布局機器人市場相當積極，主要供應行星齒輪減速機。總裁沈國榮說，一部人形機器人約需40組減速機，和大為特斯拉旗下Optimus人形機器人開發的行星齒輪減速機，也陸續送樣中，預計最快明年1月即可定案，隨即出貨。

上銀董事長卓文恒指出，上銀集團布局機器人多年，除了與特斯拉合作之外，也與和大一樣入列鴻海人形機器人供應鏈。以鴻海為例，主要供應肩、髖關節的「大關節模組」，由上銀的諧波減速機，大銀的驅動器、無框力矩電機及編碼器等組成。

上銀晶圓機器人已打入全球半導體龍頭廠供應鏈；長期供貨滾珠螺桿等關鍵零組件給美系機器狗製造商波士頓動力，而波士頓動力正是黃仁勳點名的人形機器人供應商，雄厚的實力自然獲得鴻海青睞。

上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，經美國物流企業測試後，反應都相當正面，Dexterity高層近期也將來訪，預計明年初即可小批量下單。

另外，和大為Google投資的阿波羅機器人，新開發的行星齒輪減速機，已通過測試驗證，並自本月起小批量出貨，明年有望放量。

對此，和大將規劃建置機器人零組件生產專線，2028年進一步在美國設立生產線。

宇隆已打入各種人形、動物型機器人鏈，AI減速機業務明年進入大爆發。上月登場的德國SPS工業自動化展中，宇隆也展示自主設計開發的人形機器人概念機種TUF-X，充分展現TUF ONE在人形機器人與協作手臂完整解決方案。羅昇與友通稍早也宣布，策略投資深耕國防、航太與高階電控馬達的六俊電機，將攜手拓展機器人與無人機等移動式載具的核心模組與技術布局。

面對全球機器人浪潮，新代強調，將持續以運動控制核心技術為基礎，並與台灣關鍵夥伴共同打造國產化智慧機器人部件生產能量，成為全球供應鏈的重要力量。