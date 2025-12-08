投資展望論壇11日登場／富蘭克林資深副總羅尤美：AI 續強 投資回歸全球化

今年以來，人工智慧（AI）熱潮席捲全球。展望2026年，富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美認為，AI可望續強，且外溢效應明顯，產業與市場持續輪動，包括新興國家「轉運」將是重要投資主題，投資組合回歸「全球化」。

經濟日報將於11日舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，羅尤美將出席，並以「解鎖2026韌性經濟新格局」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

羅尤美認為，在2026年，AI漲勢將持續外溢到其他產業，包含工業股、公用事業類股等；美股可望續強，美股以外的其他市場也有投資機會，尤其新興市場投資主題多元，股債的投資價值仍被低估。

羅尤美指出，在美中貿易情勢改善、美國大而美法案嘉惠美國經濟、AI投資及消費動能支撐下，全球景氣預期將穩健增長，加上美國聯準會（Fed）偏寬鬆的政策基調，有利全球風險資產多頭續航。至於重要消息面，則須關注AI投資續航力、Fed新任主席人選和獨立性、中國大陸3月兩會、美國與各國的貿易協議框架執行狀況等。

著眼2025年主要資產價格大幅上漲後基期已高，川普2.0市場波動加大仍是常態，羅尤美建議投資人，採取「股+債+平衡」的麻花策略，迎接2026年金馬年的紅包行情。另一方面，全球分散投資意識漸強，加上Fed重啟降息、利差優勢消退，建議投資人可拓展觸角至歐、日、新興國家等「全球化」布局，以分散單一產業與匯率風險。

在新興市場方面，羅尤美表示，新興國家在歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，經濟展現強韌姿態。很多國家已採取更嚴謹的財政和貨幣政策，相較20年前已脫胎換骨。2025年新興亞洲表現最佳股市包括南韓、台灣等，而印度表現落後，未來單一國家輪動的機會大，考驗投資人選擇與進出市場的決策。

因此，羅尤美建議，投資人可布局新興市場平衡型基金，來一次補足海外新興市場股市與債市的部位，同時囊括AI與科技、消費、產業整合及永續未來四大股市主題投資，以及新興國家當地公債廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，可望受惠美元貶值時的匯兌收益機會。