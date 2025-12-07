第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集 成功募集150萬

第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集，於台中美術綠園道圓滿落幕，百位愛心攤主以一日志工角色全力叫賣，最終募得150萬元善款，全數捐給惠明視障者教養院，為院生帶來最實質的支持。

這項活動由台中市政府地政局指導、台中市想辦法愛心公益協會主辦，並由台中市不動產代銷經紀商業同業公會、台中市不動產經紀人公會、台中市租賃住宅服務商業同業公會及黃守達議員服務處共同協辦。

活動邁入第八年，在愛心攤主、表演團隊、志工、市民的接力參與下，累計已募得1,159.2萬餘元，城市善意再次綻放，讓冬日的台中亮起一片溫暖的光。

活動由吳婷芯小朋友領唱、華盛頓小學合唱團合力演唱〈我的未來不是夢〉揭開序幕。現場貴賓與一整片粉紅色愛心攤主也加入大合唱，歌聲清亮而有力量。合唱後，所有人移至大草皮區拍下象徵第八屆市集的大合照，在陽光與掌聲中迎接一整天的公益義賣。

本次市集捐助單位-惠明視障者教養院位於大雅，收容視多重障礙的大孩子們。除了視障，他們多伴隨聽障、肢體障礙、智能或精神障礙，需要高度照護。每一筆義賣所得，都是支持他們的重要力量。

百位愛心攤主以一日志工角色全力叫賣。許多攤位已連續八年參與，有的家庭動員、有的朋友結伴，更有愛心攤主帶著家裡的孩子一起參與，也讓孩子帶著物品走出攤位販售，希望孩子明白「個人的小力量，也能匯聚成溫暖世界的大力量。」

有媽媽帶著孩子挑童書，驚喜地以300元買到整套好書，笑說「太划算了」；現場甚至出現500元便售出的名牌咖啡機、全新品質的衣物與精選名牌服飾，許多物品幾乎全新，有些甚至還掛著吊牌。

來自草屯的緞帶工廠老闆依舊不缺席，年年捐出外銷歐美的聖誕緞帶，讓喜歡手作的民眾挑得滿心歡喜。整條美術園道在一整天的買氣與笑聲中熱絡不斷，公益與市集的生命力自然流動。每一次交易、每一次付出，都是支持惠明院生最直接的力量。

本屆市集以「減碳零垃圾」為核心理念，愛心攤主自備所有清潔與垃圾回收方式，現場無一次性塑膠與堆積垃圾。整片綠園道乾淨、明亮，成功實踐永續精神。

在所有愛心攤主、志工、愛心民眾的支持下，第八屆想辦法愛心市集共募得150萬元善款，全數捐給惠明視障者教養院，為院生帶來最實質的支持。

「想辦法Work It Out」不只是市集，更是城市共同完成的一場公益行動。有人捐物、有人付出時間、有人展演才華，有人帶著孩子一起參與。八年來，所有的小善意，都在支持惠明視障者教養院的路上，成為最堅定的力量。