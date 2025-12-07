快訊

經濟選書／20秒簡報…設定明確目標

經濟日報／ 小杉樹彥
《20秒簡報》書封。 大是文化 ╱提供
《20秒簡報》書封。 大是文化 ╱提供

20秒簡報的第一步，就是確認你想達成什麼目的，也就是訂定目標。若是沒有明確的目標，一不小心就會漫無目的、白繞圈子卻始終看不到結果。

為了避免陷入這種惡性循環，我們就必須好好運用PDCA循環。所謂PDCA循環，就是為了延續企業（產品）的生命週期，落實永續改善的經營管理概念。計畫（Plan）、執行（Do）、檢核（Check）、行動（Action），取這四個單字的第一個字母，就是PDCA，又因為四個為一組持續循環做下去，所以才叫PDCA循環。

「那麼，四個項目中，最重要的是哪一項？」在某一場研討會中，我對底下聽眾提出了這個問題，毫不意外，聽眾們的答案也是眾說紛紜。

當然，每一個項目都有其重要性，但要我來說，我會毫不猶豫秒答計畫，原因非常簡單，如果一開始計畫就設錯的話，後面就會接連失誤。

即使很努力，但朝著錯誤的方向勇往直前，毫無疑問將是通往失敗的最快路徑。

要有明確的目標，我們才能問自己：「我是為了什麼才要進行20秒簡報？」在訂定目標時，你要思考希望對方有什麼反應？希望對方採取什麼行動進而達成你的期望？如此一步一步將你的想法具體化。

訂定目標固然重要，但若是你的想法虛無縹緲、不夠具體，那也是枉然。因此，在訂立具體的目標時，運用SMART法則就非常有用。所謂的SMART法則，其實也是取五個單字的第一個字母構成：具體的（Specific）、可量化的標準（Measurable）、可以達成的（Atainable）、實際的（Realistic）、有時效性的（Time-based）。

你所訂立的目標是否有符合這五個項目？一邊檢查，一邊設定你的目標吧。

「在下次的董事會議上取得與社長面談的機會」、「在下個月30號之前取得五件新的合約」、「本年度更新合約時，將顧問費提高20％」，像這樣設定明確的目標。以最後一個目標為例，若只有「提高顧問費」，那麼要何時提高？提高多少？這些都不清楚的話，就不是一個明確的目標了。

20秒簡報必須先想好目標，然後思考自己能做些什麼，才可以達成？又該怎麼做？

當我們決定好20秒簡報的目標、報告對象，接下來就是要思考自己的簡報能讓對方獲得什麼益處，換句話說，也就是對方最想知道的事情。

我們無法否認，絕大多數人都是基於自己的利益而採取行動，「我能夠從中獲得什麼好處？」、「你又能從中獲得什麼樣的益處？」、「為什麼我應該要這麼做？」人們經常會抱持著諸如此類的疑問。

正因如此，若我們能夠明確的將好處傳達給對方，也就可以引起對方的興趣，像是可以大幅提升儲蓄效率、減輕壓力、提高生產力等。（摘自《20秒簡報》，大是文化出版）

儲蓄 董事

