智慧經營／中鼎集團總裁余俊彥 工程服務 寫國際傳奇

工研院今年的新科院士、中鼎集團總裁余俊彥，在職場上是個勇於任事、身先士卒的優秀管理者。中鼎集團作為國際級統包工程集團，不僅深耕台灣40餘年，早於1980年代便進軍國際工程市場，近年更伴隨半導體晶圓廠赴海外提供建廠工程服務，再度擦亮中鼎的金字招牌。

統包市場 屹立不搖

余俊彥表示，面對國際市場競爭與在地化需求，中鼎（9933）透過成立海外子公司、和培育國際化多元人才等方式，在競爭激烈的國際統包工程市場屹立不搖。

中鼎集團（CTCI）是台灣最大的統包工程（EPC）承攬商，也躋身全球百大之列。余俊彥從台大電機系畢業、退伍後，就加入中鼎的前身中技社，從電機工程師做起，歷經52年職涯，將中鼎從一家本土工程顧問公司，打造成橫跨全球四大洲、年營收近1,200億元的國際工程巨擘，實現台灣工程服務業國際化的經典傳奇。

觀察余俊彥在職場上總是會被長官賞識拔擢的原因，與他堅信：「永遠要比別人多5%的努力，才能夠率先抵達目標」有密切關係。

舉例來說，余俊彥外派子公司泰國總經理任內時，發現自己看不懂財務報表的不足，這項親身體驗，讓他日後建立培育「專才」為「通才」的管理職之前，須送儲備幹部去唸EMBA的優良制度。

談到管理心法，余俊彥認為只要掌握「公平、公正、公開」原則，便減少了很多麻煩事情。且做為一名經營管理者，還必須要有「身先士卒」的擔當。

自言是個「急性子」的余俊彥，為了要讓中鼎集團的8,000名大軍，都能齊一步調前行。他強調，要在最短時間把做事情最好的方法，就是將會議的決議做成記錄、並正確地傳達予所有主管。且各個主管每周五下班前，都要交出載明本周事件、待辦事項及未來工作要項的「周報」，以利長官研判事況，以及決策是否需要「救火」？

選用育留 培養人才

余俊彥強調，中鼎身為國際級統包工程公司，了解到人才是企業最重要的資產。因此，中鼎積極透過職務輪調與外派等完善的「選用育留」機制，致力培養同仁宏觀的國際視野與多元的專業職能，以強化集團的整體競爭力。

此外，面對少子化所導致的缺工浪潮，尤其是熱門產業磁吸效應所導致的專業人才短缺問題，則是透過整合集團各國的人才資源來因應。

例如，培養電機專業人才是很重要的工作，海外人才也會在地選任培訓。由中鼎越南公司招聘當地大學畢業生，培養電機設計專業，在越南成立集團的第二設計中心，既解決母公司人力不足的問題，也吸引國外人才效力我國。