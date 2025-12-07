點子農場／一場新文明的實驗與探索

11月的深秋，我和朋友所共同推動的「台日共丸」計畫在日本瀨戶內海宇野港舉行謝幕與感恩會，邀請了20多位過去一年多來協助我們的台灣和日本朋友，感謝大家的協助。地方創生基金會董事長、前國發會主委美伶姐也特地來給我們支持與祝福。

日語裡的「丸」是船的意思，過去一年多來，台日共丸也像一條船，在日本宇野港建立台灣—瀨戶內海之間的文化基地。

這是台灣史上第一次在日本地方港口長期駐點式交流。一年之中，每個月都展出台灣藝術家的作品，讓日本和世界旅人與島民自然遇見台灣。不是官方展館，是民間自發的文化前哨站。這象徵著：台灣民間的力量也能開闢國際文化航道。

透過台日共丸，台灣的藝術家、策展人、地方創生行動者開始與日本地方政府、港口營運者、藝術祭組織建立深度連結。未來，這些連結能長成跨國專案、交換生計畫，甚至成為新一代的亞細亞文化同盟。這象徵著：文化可以成為社會網絡的長程引擎。

這不是單向輸出，而是雙向創作。我們與日本朋友共同打造了新世代的港口敘事，用宇野港、直島、豐島、金瓜石、澎湖等地串起跨國故事。這象徵著，敘事能超越國界，成為文明新語言。過去一年多，完成了不間斷的跨國展覽和台日地方創生青年的交流，也造就了小型、靈活、長期的公民外交與文化創生。

如果把視角拉高，會發現台日共丸更像是一場「新文明的實驗」，在看似日常的港口、島嶼與人群之間，悄悄試驗著一種新的合作模式、一種新的共同想像，以及一種比國界更長、更深的文明航道。

台日共丸做的事，不只是把台灣文化帶到日本，而是把「台灣如何與世界合作共創」這件事重新定義。是跨文化行銷，更是跨文明學習。

我們從大阪世博一路走到宇野港，在瀨戶內海的入口搭建文化基地，邀請台灣藝術家輪流展出。這些展覽看似規模不大，但背後累積的，是一套被重新喚醒的文明能力：邀請、共創、互濟、共享。

日本文化敘事，替我們準備了一套語法，像桃太郎故事的邀請與夥伴精神，像海賊王的共同命運與承擔，像鬼滅之刃的互助和彼此支持。這些日本千年不變的合作觀：英雄不是一個人，而是一群人，台日共丸也是如此。

我們沒有一個領導者、沒有固定的框架、沒有政府和企業資源，卻擁有更自由的創意空間。這條船上每個人都有自己的故事、壓力、優點、能力和不確定。靠的是互相邀請、互相支持，而不是誰發號施令。跨國、跨產業、跨生命背景的團隊，在一年之內搭起一條台灣和日本之間的航道。

瀨戶內海之所以能成為日本創生的重要基地，是因為它理解藝術不是裝飾，而是一種文明增生器，讓島嶼之間的居民、旅人、創作者有了新的連結方式，這些連結又改變地方經濟，進而改變生活方式。台日共丸在這裡看到了文明的脈絡，創生不只是為地方，而是為未來文明打開一個呼吸窗口。

未來，可能會有更多版本：台韓共丸、台歐共丸、台非共丸、台美共丸。它不是制度，而是一種「文明能力」。不需要積效指標，靠的是一種最古老、也最未來的能量：人類願意一起做事的能力。

這種能力正是AI無法複製，但文明必須依賴的。