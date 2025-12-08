台達課程幫企業轉骨！提升永續力 減碳也能變成競爭優勢

隨著歐盟ＣＢＡＭ上路、二○二六年台灣碳費正式開徵，企業永續壓力持續升高。ＫＰＭＧ二○二四年可持續發展報告調查顯示，全球逾八成大型企業已在年報揭露永續資訊，永續揭露已成基本門檻。

聯合新聞網《倡議家》邀請台達副總裁暨永續長周志宏，推出「台達永續管理實戰」線上課程，系統性分享台達永續推動歷程，從趨勢對應走向策略執行，強化供應鏈韌性，打造永續競爭力新解方。為攜手供應鏈迎戰減碳壓力，台達也將提供公益名額予供應商及合作夥伴，推動共善共好。

「投入節能減碳只是增加成本？」「沒有專責人力怎麼做？」面對因永續法規產生的問題，周志宏指出，企業應先回頭審視自己的核心業務，聚焦找出與營運最相關、能創造價值的切入點，結合法規與客戶需求，以設定可落實的行動目標。課程將以台達在工廠、資料中心、建築的節能實踐，以及發展能源、顧問服務的實務經驗，從趨勢掌握、策略擬定，到管理機制，將永續實踐變成競爭優勢。

淨零壓力下，碳盤查須延伸至整個價值鏈。周志宏強調：「永續不是個人任務，而是跨組織合作。」他將分享台達如何建立治理架構、劃分權責，在協作中形成共識；訂定明確的目標以及組織及主管的ＫＰＩ，確保永續策略從規劃走向落實。

落實減碳第一步就是碳盤查，不僅要盤點自身直接排放與能源使用，還必須涵蓋上下游間接排放，如同「企業總體檢」。課程也將分享台達運用ＡＩ與數位平台，將碳盤查、綠電匹配管理自動化，降低人力負擔，也能確保數據更準確，讓永續成為日常營運的一部分。

「台達永續管理實戰課」電洽02-2649-1681按11。