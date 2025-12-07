快訊

女力崛起 格婷娜當選歐洲商會37年來首位女性理事長

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司總經理格婷娜（前排中）當選歐洲商會37年來首位女性理事長。圖／歐洲商會提供
葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司總經理格婷娜（前排中）當選歐洲商會37年來首位女性理事長。圖／歐洲商會提供

歐洲商會（ECCT）選出荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司總經理Tina Graves（格婷娜），擔任2026年理事長，這也是ECCT創立37年來，第一位女性當選理事長。Tina Graves自2025開始擔任歐洲商會理事，同時也擔任歐洲商會製藥業委員會聯合主席，並於ECCT年度會員大會（AGM）後，召開新任理事會，經推選出任為期一年的理事長。

根據會員大會中向會員提出的年度報告，現任理事長張瀚書指出，2025年對商會而言是非常成功的一年。商會舉辦多場高影響力活動，且會員組成在國籍與產業面，繼續維持多元發展。就政府事務而言，歐洲商會全年與各部會與政府機關保持密切互動，積極推進會員之商務利益。在政策倡議方面，商會2025年建議書（2024年11月發布）所提議題中，已有24%取得實質進展。

今年度 ECCT 積極辦理各類活動，包括與賴清德總統出席之年度指標活動歐洲日晚宴（Europe Day Dinner），以及邀請國內外重量級講者之系列活動，並舉辦菁英餐會，邀請勞動部部長與環境部部長出席對談。除此之外，商會亦與台灣與歐洲之政府機關、產業界、媒體與非政府組織共同主辦或參與多場會議、研討會與論壇。

