2025安永企業家獎頒獎 志聖工業總經理梁又文獲年度大獎

被譽為「企業家奧林匹克」的《安永企業家獎》在台北君悅酒店舉行2025頒獎典禮，吸引眾多傑出企業家齊聚一堂。這場年度盛事不僅展現臺灣企業家的創新精神與全球競爭力，也為智慧科技、永續經營與產業轉型樹立新標竿。

今年最受矚目的年度大獎由志聖工業總經理梁又文獲得，他將於2026年5-6月代表臺灣，與全球頂尖企業家共同角逐《安永世界企業家大獎》。

本屆以「智能競勝 跨界躍進」為主題，共頒發五大獎項，包括【承帆啟業企業家獎】君帆工業股份有限公司總經理胡正杰、【共榮致勝企業家獎】志聖工業股份有限公司總經理梁又文、【乘風躍昇企業家獎】東方風能科技股份有限公司執行長陳柏霖、【智慧縱橫企業家獎】順立智慧股份有限公司創辦人暨執行長蘇基明、【創新達融企業家獎】愛爾達科技股份有限公司董事長陳怡君，表揚持續推動企業永續發展、以創新突破帶動產業升級的傑出企業家們。邁入第21年的《安永企業家獎》，承襲傑出企業家們的創新精神，持續致力尋找引領時代的創新企業家，扮演推動創新及永續的重要平臺。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳於致詞中分享，台灣在精密製造、半導體科技、風電綠能、多媒體或智慧等多個領域擁有強大的中小企業動能與完整的產業聚落，都展現出高度靈活與創新能力，在全球競爭與創新的洪流中，革新邁入以科技驅動的智能時代，台灣企業家掌握智慧跨界的核心精神，將持續創造更多的價值。