共信成台股第一家獲納中國首版商保創新藥目錄 肺癌新藥銷售看增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）7日表示，中國首版《商業健康保險創新藥品目錄》正式揭曉，該公司自主開發的肺癌新藥普羅先安（PTS-302）順利通過專家評審及價格協商，獲准納入最終名單，成為台股第一家取得資格的上櫃公司，不僅是對其創新程度、臨床價值及病患需求的肯定，更成功搶進持續高成長的中國保險市場。

共信-KY表示，商保創新藥目錄的落地，目的在建設多層次醫療保障體系，滿足癌症病患多元化的用藥需求，同時激勵藥企持續投入創新藥物的開發。

根據中國券商的研究報告指出，商保創新藥目錄的實施，將從銷售、市場滲透率、產業格局等多面相推動中國新藥產業的增長，預估納入商保創新藥目錄創新藥的銷售高峰（指期間內的最大銷售額）平均至少成長20-30%，部分高臨床價值藥品的短期銷量甚至可迅速上翻1至2倍。

中國肺癌的發病人數與死亡人數逐年攀升，根據中國國家癌症中心最新公布數據，2022年新發肺癌病例超過106萬人，其中，約有8～11%的患者會因惡性腫瘤導致中央型嚴重氣道阻塞（MAO），導致呼吸困難，增加死亡風險，存在迫切的醫療需求，急需新的治療方案。

共信-KY表示，該公司的PTS-302是一款創新的微創靶向腫瘤消融藥物（MITTA），透過支氣管內視鏡局部瘤內注射，能顯著改善氣道阻塞，並達到目標病灶縮小，目前已打入中國253家以上含三甲等教學醫院臨床使用，如今正式納入商保創新藥目錄，不僅可加速新藥導入醫院的進程、提升普及率，由於病患自付比例大幅下降，將有助提升用藥的可及性，帶動PTS-302的銷量增長。

共信-KY自結今年前11月營收為3,300萬元，年增11.42%，主要受惠PTS-302在中國布建醫院通路效益的持續顯現所致。由於首版商保創新藥品錄將於明年1月1日起正式實施，醫院端政策紅利釋放後，看好PTS-302明年銷量將倍數成長，加上公司持續推動PTS-302的全球授權洽談與新適應症的開發，對明年整體營運展望抱持樂觀。

肺癌 生技

