華友聯深耕市場 衛武營藝術中心辦家族活動與住戶迎接年度盛典

華友聯（1436）集團深耕市場，於衛武營國家藝術文化中心舉辦年度家族活動，今年以「2025華友聯萬人迷音浪演唱會」為主題，結合黃昏市集、環保禮品、聖誕點燈與音浪演唱會，邀請住戶共同迎接年度盛典。

華友聯董事長陸炤廷表示，今年是華友聯建設成立17周年，企業不僅持續深耕南臺灣住宅開發，更積極導入國際合作與永續精神，近年更與台灣三井不動產展開密切合作交流。

今年持續以「永續」為核心，現場設置特色市集，華友聯住戶都能憑自家研發的APP「華友聯Family」報名並領取以寶特瓶回收紗製成的環保運動毛巾，手持印著可愛吉祥物-Hito熊的環保毛巾一起high翻音浪演唱會，便利又環保。

衛武營聖誕點燈登場時，陸炤廷親自出席，與衛武營藝術總監簡文彬、衛武營童樂節角色花露露、華友聯Hito熊一同啟動點燈儀式，希望讓住戶與城市共享節慶氛圍，也象徵企業在地扎根、照亮社區每個角落的初衷。

「華友聯萬人迷音浪演唱會」是活動的高潮，由Hito熊率先開場並帶來今年與人氣創作團體U:NUS合作的歲末補漆主題曲〈刷到臉紅紅〉，日前社群上「刷到臉紅紅Reels舞動挑戰」，陸炤廷親自帶領團隊跟著舞動、關係企業H會館、清水漾，卡羅幼兒園及各接待中心也共襄盛舉，眾多歌迷一同創作及熱舞，引爆網路熱潮，並於演唱會現場開放影片人氣獎得主進入VIP專區，近距離享受舞台魅力。

華友聯集團家族活動行之有年，如中秋萬人烤肉電音派對、勇闖高雄義大遊樂園、壽山動物園「華友聯動物狂歡派對」、衛武營「華友聯家族週年共響派對」，今年同樣於衛武營戶外劇場舉行「萬人迷音浪演唱會」，華友聯家族活動陪伴住戶度過一年又一年，也象徵企業在地深耕、與居民共同生活的長遠承諾。

陸炤廷表示，家族活動不僅是企業與住戶的年度相聚，更是傳遞企業核心精神的重要場景。建築不只是建造房子，而是陪伴住戶打造生活。