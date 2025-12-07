華航董事長高星潢為華航第一期培訓機師積極推動台灣航空人才培育承諾

華航董事長高星潢於美西時間 12 月 6 日前往鳳凰城UND Aerospace 飛行學校參訪，身為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度，更勉勵正在當地受訓的華航培訓機師。華航持續投入機師訓練資源，代表企業對飛航安全的堅守，也是對培育台灣航空人才的承諾。

華航自 1988 年起便與 UND Aerospace 飛行學校合作，至今已培育超過兩百名優秀機師，是華航長期深耕飛行訓練的重要夥伴。高星潢也分享，UND Aerospace 飛行學校是美國民航基礎訓練非常紮實的學校，為國內培育許多優秀的航空人才，對於國內的民航發展導入很多新的思維。

高星潢當天也與華航正在當地受訓的學員見面，期勉學員們保持對天空的熱情與紀律，「機師的起點往往來自這些看似平凡的教室與機庫，日復一日為守護飛行夢想堅持不懈，你們的刻苦堅持，都會化成未來守護旅客的力量。」學員們也紛紛與董事長分享受訓故事，氣氛溫暖而勵志。

UND Aerospace Foundation 成立於 1968 年，其中鳳凰城分部自 1995 年起發展完善的初級飛行訓練體系，提供從私人駕駛執照、儀器飛航、商用駕駛執照、飛行教練執照等課程，並同時具備 FAA 核發之修護工廠執照。

UND Aerospace 飛行學校以卓越的飛行教師陣容與低機齡、全數位儀表的先進機隊聞名，目前鳳凰城校區有逾 130 名教師，平均飛行時數超過 1,100 小時，軟硬體設備與師資在飛行學校評鑑中名列前茅，也吸引多家航空公司合作。

培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年 9 月返國，再安排民航相關訓練。華航持續透過國際合作、精準訓練與優化職涯發展，打造更強大的飛行團隊。

隨著華航明年新機即將大量加入，華航機師招募採開放報名，歡迎有興趣的年輕人至華航網站查詢相關資訊，加入華航，展翼全球。

華航是天合聯盟18個成員之一，全球超過1萬名員工，看好航空長期客、貨運需求暢旺，新機布局將開台發威，人才培育就更為重要，明年起迎接全新 787 機隊，共 24 架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進 3 架A350-900及13架A321neo客機強化運能；華航積極擘劃機隊規模，2029 年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。 華航董事長高星潢（中）與正在培訓機師學員們分享受訓故事，期勉學弟妹保持對天空的熱情與紀律。圖／華航提供