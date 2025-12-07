專家：議價空間放大與剛需支撐 房市明年回歸量價一致

快訊

中央社／ 台北7日電
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
地政局1日公布今年前11個月建物買賣移轉棟數，探至近8年低點，呈現量縮格局。專家指出，今年「量價背離」為市場主調，根據房仲最新內部成交議價率統計，全台由去年11.6%升至15.1%，在議價空間放大與剛需支撐下，明年可望回歸「量價一致」。

議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標。住商機構觀察內部最新成交資料，今年前11個月全台和六都平均議價率全數上揚，其中高雄市議價率為17.2%，居六都之冠，其次為台南市16.9%，其次依序為桃園市、新北市、台北市、台中市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶向中央社記者表示，受房市信用管制措施與市場景氣冷淡衝擊，買方觀望氣氛濃厚，消費者不再盲目追價。

他說，南部議價空間擴大，是因過去南二都受惠於科技產業進駐，吸引建商湧入，帶動大量房屋供給，如今房市氛圍翻轉，買方出手謹慎，若供給無法去化，區域賣壓湧現，進而為購屋者創造議價空間。不過，雖然議價空間擴大，賣方讓利已成市場共識，購屋人在議價之際，仍須評估物件價值與居住需求。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年交易量大幅萎縮，但房價仍維持盤整格局，呈現量價背離表現，主要外在環境表現穩健；以台股而言，今年4月經歷大跌後修正反彈創高，增加屋主信心與減輕財務壓力，對房市多少有些幫助，但經歷大幅度量縮後，明年終究價量走勢會趨於一致，倘如量能持平，房價也可能持續盤整。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新青安2.0將於明年7月底到期，上半年預期將出現一波「末日上車潮」，雖然政策退場後，部分民眾可能因負擔能力下降而選擇觀望，但在屋主讓利空間擴大，以及剛需買盤遞延出籠等因素支撐下，全年市場交易動能仍有望維持一定水位。整體來看，明年買賣移轉棟數可望略優於今年，呈現小幅增長的趨勢。

莊思敏進一步表示，房價部分則以「盤整」為主，區域分化會更加明顯，兼顧生活機能與未來發展性的區域，其價格仍具有一定支撐力道。反觀部分新興重劃區或蛋白區，受限於重大建設尚未落實、基礎機能不足，加上前期房價已有明顯超漲之虞，在市場回歸理性後，預期將面臨較大修正壓力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2026年房市將反應「物競天擇、適者生存」進化論，在貸款保守、資金有限，待售物件選擇多情況下，購屋者更看重個案條件，賣得動的物件多需具備區域機能、建設利多、物件格局和親民價格等條件，否則將被市場淘汰。

