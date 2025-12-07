預售市場前3季量縮5至8成 建商：明年有望回穩

央行12月理監事會議對房市的信用管制措施是否變動，為市場關注焦點。房仲統計顯示，六都加新竹縣市預售屋今年前3季交易量較去年大減5至8成，創近3年新低，但房價仍呈區域性上漲。建商表示，短期市場難再大漲，但若政策未再緊縮，交易量有望逐步回穩。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，統計實價登錄六都及新竹縣市近3年預售屋交易價量資料，2023年和2024年受全球量化寬鬆政策和台灣經濟發展亮眼影響，預售屋市場蓬勃發展，價量表現亮眼，2024年上半年達高峰；直到9月央行祭出第7波選擇性信用管制後，預售市場出現明顯降溫，並延續至今年。

若將2025年前3季相較2023年同期交易量，除台北市之外，其餘6個主要都會區都出現交易量腰斬狀況；若與2024年同期相比，交易量減幅更是明顯，六都加新竹縣市交易量全面腰斬，新竹縣市、台中市和高雄市更出現8成以上減幅，預售房價漲幅也出現收斂。

陳金萍指出，未來預售市場仍受房貸是否持續緊縮、信用管制是否延續，以及台美關稅談判與政府政策變化影響。

根據591新建案統計，六都及新竹縣市預售案近3年前11月的看房來客量變化，2024年達高峰，但今年受央行管制措施、限貸令影響，單週來客組數降至12組，較去年減少32%，也較2023年減少23%，創近3年新低。

觀察六都加新竹縣市，台北市為唯一「止血」區域，在北士科、輝達等題材帶動下，與2023年相比仍呈現微幅成長；其餘縣市則全面走跌，重災區如台中市、新竹縣市，平均單週來客僅剩6組與9組，跌幅均超過5成。

591新建案新聞課組長林哲緯表示，現在並非完全沒人看房，只是在高房價和市場氛圍催化下，買方決策期拉長，許多人都抱持「寧願多看多比較，也不願在單一個案花費太多時間」態度。若建案無法維繫新鮮感，或創造開價合理、促銷方案等話題，銷況容易陷入乏人問津泥沼。

至於建商方面，興富發副總經理廖昭雄向中央社記者表示，若政府政策有稍微鬆綁，預售屋市場有機會逐步回穩，「所謂回穩，就是短期內要再大漲，幾乎不可能了，因為前一波已經漲到一個高點，即便鬆綁（政策），我也不認為會大漲，但交易量應會開始增加。」

他認為，雖然央行將於12月中召開理監事會，但他預期不會有太大變動，頂多針對「錯殺」部分小幅修正，但修正幅度應不會太多。

科達建築董事長賴建程表示，今年房市交易進入寒冬，建商推案趨緩；不過在央行打炒房政策大致明朗、新青安貸款鬆綁，「今年最壞也就如此，呈現利空出盡」，加上國內經濟、股市仍看好，他預估2026年房市有望在第1季至第2季回穩，近期壓抑觀望的剛性買盤也逐漸出籠，2026年房市呈現「價盤整、量微增」走勢。

展望明年，房市研究單位住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，交易量應不會繼續走弱，依照過往走勢，低檔後通常會出現逐步走出陰霾情勢，但幅度不至於太大。

他指出，買氣疲弱主要與消費者信心不足有關，並非市場缺乏實際購買力。從板橋部分新案開價每坪逾新台幣百萬元，仍能迅速去化即可看出，自住需求仍在，市場具一定支撐力。