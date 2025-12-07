華新攜手丹麥NKT集團斥資180億 打造海底電纜廠

華新麗華（1605）攜手丹麥NKT集團斥資180億元，在高雄港打造的全台首座海底電纜廠昨（6）日開幕，華新能源海底電纜廠（華纜）董事長焦佑倫指出，華纜系統海纜廠的落成，是對國家能源轉型與韌性電網的堅實承諾，更是台灣綠能電網建設的重要里程碑。

華纜預計於2026年取得認證，2027年底開始量產，最快預計2028年可看到營收貢獻。

昨天的開幕典禮，華邦電董事長焦佑鈞、華新董事長焦佑倫兩兄弟難得公開同台。此外，總統府資政沈榮津、高雄市長陳其邁、以及台電董事長曾文生等人均出席。

焦佑倫指出，因認證和配合風場開發商，未來兩年尚無營業額，但這更代表對台灣長期且永續的承諾，希望與開發商、供應商夥伴為台灣打造全球最有競爭力的風電資源。

華纜系統是與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的首座在地化海纜生產基地，資本額30億元，華新持股90%。

華新與NKT集團合作，引進頂尖海纜技術，希望把全世界最好的海纜產品帶入台灣。

該海纜廠占地達7萬多坪，包含一座地上六層、總高度達50公尺的塔樓，符合國際最高等級ESG規範以及低碳智慧製程，展現企業對生產流程與永續製造的高度重視。

焦佑倫指出，台灣在全球情勢困難之際，經濟表現更為出色，今年台灣經濟成長率預估達7.3%、7.4%，明年預估也有3.4%，在半導體發展之下，AI方興未艾，預期明年成長率應會遠超過3.4%。

政府打造台灣成為世界一流AI算力中心，能源需求勢必大增，他強調，AI競賽就是能源競賽，電力等於算力等於國力，牽動經濟、民生；政府2030年綠能占比要30%，確實非常有挑戰性，需要合作夥伴在技術、成本上持續突破。

他提及，近日政府對於核電方向較為明確，為此感到高興，無論執政黨還是反對黨，共同使命就是要支持能源建設，必須放下爭議，核電、氣電、綠電都是好電，只要創造經濟發展就是好電。

焦佑倫強調，能源韌性是國家經濟與國家安全的關鍵。台灣要確保自身能源供應穩定與自主，必須善用地理環境與海洋資源，在自己土地上用自己的資源建設屬於自己的能源。

唯有如此，才能在面對地緣政治與全球供應鏈變動時，展現出強大韌性與競爭力，為產業發展提供堅實後盾。