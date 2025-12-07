華新能源海底電纜廠 高雄港碼頭扮最佳後盾

華新能源海底電纜廠昨（6）日開幕，該公司租用的高雄港A6-A碼頭也正式啟用，加上由洲鉅風電承租的A6-B碼頭，台灣港務公司共斥資逾30億元改造該兩座碼頭，成為支援國內及亞太區域風場的重要基地。

港務公司董事長周永暉表示，國內離岸風場持續推動，台灣港群從台中港的風機零組件製造基地及預組裝基地，到台北港水下基礎製造基地，以及安平港的水下基礎備援儲轉用地，現在高雄港也加入為離岸風電國產化供應鏈一環。

港務公司投入逾30億元進行高雄港A6重件碼頭護岸及新生地填築工程，陸續填築約八公頃新生地，並將碼頭長度由原330公尺延長至421公尺，水深約13.5公尺，碼頭荷重可達每平方公尺30公噸。在離岸風電產業蓬勃發展下，A6區兩座碼頭將為支援國內及亞太區域風場的重要基地。

華纜董事長焦佑倫透露，合資夥伴NKT選擇華新（1605）時說出真心話，「不是因為你做最好」，而是因為看到「這塊地是全世界電纜業夢寐以求的一塊土地」。因為該碼頭長、水深13.5公尺，轉儲海纜產品可重達1萬多噸，長度可以從25公里甚至到50公里，在全球電纜廠史上沒有這樣的條件，極為罕見。

據了解，華纜租用的A6-A碼頭是國內第一座為海底電纜設計的專用碼頭。該碼頭能讓長達數百公里海底電纜直接從後線廠房裝載出港，達成「零轉運、零延誤」的一體化作業，大幅縮短供應鏈時程並提升品質穩定度。

A6-B碼頭為洲鉅風電所承租，該業者是風電水下基礎供應商，除打造200公尺的室內組裝廠房，搭配全台灣第一座1,500公噸軌道式龍門吊車，可行走全長近1.2公里，大幅提高組裝效率。