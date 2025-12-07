AI 神助攻 綠色製程再進化

全球氣候變遷與資源耗竭的挑戰日益嚴峻，如何以創新科技實現永續發展，已成為產業轉型的關鍵課題。

工研院為此積極深耕綠色科技與材料創新，致力於以科技創新帶動產業升級，並在經濟部產業技術司科技專案補助下，推出多項具代表性的循環技術成果，如「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」與「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術，正是結合AI智慧、綠色製程與永續材料的典範，不但皆已產業化、商業化，更獲得2025年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）殊榮。

「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程」技術整合AI智慧控制與高速水刀系統，突破傳統廢輪胎回收製程的瓶頸。廢輪胎素以材質複雜、結構堅固著稱，傳統回收常仰賴高溫裂解或粗糙粉碎，不僅耗能高、效率低，產出的膠粉品質也難以重回製造鏈。該技術藉由AI專家模組精準演算清除參數，包括水壓、角度、流量與時間等，根據不同輪胎規格與活性需求自動生成最適化製程條件，使整體清胎過程能夠「快、準、穩」。最快可於360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，處理速度是傳統方法的數倍，大幅降低人力依賴與安全風險。

【AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術】藉由AI專家模組精準演算清除參數，包括水壓、角度、流量與時間等，自動生成最適化製程條件，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅降低人力依賴與安全風險。工研院／提供

工研院智慧機械科技中心組長王仁傑表示，除效率提升，AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程的最大價值在於「高活性膠粉」再利用。透過AI控制下的水刀切削，可避免熱處理造成的分子降解，讓回收膠粉保有高分子鏈結構的完整性與活性，進一步提升其再製品質。

這些高活性膠粉能重新進入輪胎製造或其他橡膠製品的生產流程，形成高價值的「封閉式循環」，實現從廢棄物中創造新材料的「智慧資源循環」。目前，這項技術已由工研院衍生新創公司奇妙水循環材料公司正式投入商業化運作，持續推廣於國內外橡膠回收與材料再製產業，打造具有國際競爭力的循環技術品牌。

隨著時尚產業快速更迭與功能性布料需求提升，紡織廢料成為日益嚴重的環境問題。現今許多防水外套、登山服或運動機能衣採用多層複合結構，如PET／PU、PET／OP等材質，藉由膠合或混紡達成防水、透濕等機能，但回收時卻難以分離、拆解或分類。大量高價布料最終被焚化或掩埋，不僅造成碳排放，也浪費資源。

為解決此長期困境，工研院與興采集團合作，成功開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術，突破傳統僅能回收單一材質的限制。該技術運用化學解聚與再聚製程，能直接將混合材質的廢棄紡織品轉化為具有防水、透濕、低碳、無氟特性的聚氨酯薄膜，無需額外拆解或脫色，大幅簡化回收流程並提升資源再利用率。

工研院材料與化工研究所經理湯偉鉦指出，回收纖物再製低碳循環防水透濕膜不僅可依用途調整配方，製作不同規格的功能性布料，並通過國際環保標準認證，兼顧性能與永續。

興采集團研發長張立勳表示，目前該技術結合興采集團精密染色塗層應用，可開發出最新的永續回收技術「RePUra™」膜，為世界上第一個針對複雜複合紡織品（如富含PU、聚酯纖維、彈性纖維的複合廢料） 提供「從廢棄紡織到紡織品」回收解決方案的專利技術，不僅減少廢料產生與處理成本，更創造了新的再生材料商機。

AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程與回收纖物再製低碳循環防水透濕膜兩項技術的共同核心，在於「以科技驅動循環」，並分別對應台灣兩大關鍵產業橡膠與紡織，在全球綠色競爭下的升級契機，象徵從製造到再生的完整循環鏈形成。

未來工研院也將持續推進AI在製程監控、能耗優化與材料設計上的應用，打造更多兼顧「高效率、低碳排、可再生」的綠色解決方案，並推動更多循環技術的產業化應用，讓「綠色製造、智慧循環」成為台灣產業轉型的關鍵競爭力。