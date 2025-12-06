誠美材料「Green Filter綠境計畫」 植樹創造企業永續

在全球企業加速邁向淨零碳排與永續發展的浪潮下，台灣偏光板大廠誠美材料盛大舉辦「Green Filter 綠境計畫」植樹行動暨20周年慶活動，為展現深耕台灣、接軌國際 ESG 標準的決心，特地在選在台南新化林場，號召員工、眷屬以及來自海外的產業夥伴共計 200 人共襄盛舉。在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。

誠美材料董事長宋妍儀表示，這次活動特地與國立中興大學農資學院及實驗林管理處締結深度合作夥伴關係，將學術界的森林生態專業導入企業公益行動中，確切落實「科學造林」，中興大學專家團隊精選了 19種2,000 株「適地適種」的台灣原生樹種。這些樹種不僅存活率高，更具備優異的固碳能力、提升土壤養分循環、涵養水源以及強化林地抗災韌性等多重生態功能。這種將企業執行力與學術專業結合的模式，不僅能有效提升植栽存活率，更實質強化了環境應對極端氣候的緩衝能力，他表示希望透過企業的力量，將對土地的關懷，轉化為具體的、集體的實際影響力，打造企業發展與生態保育共榮的永續未來。