快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

誠美材料「Green Filter綠境計畫」 植樹創造企業永續

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。圖／誠美材料提供

在全球企業加速邁向淨零碳排與永續發展的浪潮下，台灣偏光板大廠誠美材料盛大舉辦「Green Filter 綠境計畫」植樹行動暨20周年慶活動，為展現深耕台灣、接軌國際 ESG 標準的決心，特地在選在台南新化林場，號召員工、眷屬以及來自海外的產業夥伴共計 200 人共襄盛舉。在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。

誠美材料董事長宋妍儀表示，這次活動特地與國立中興大學農資學院及實驗林管理處締結深度合作夥伴關係，將學術界的森林生態專業導入企業公益行動中，確切落實「科學造林」，中興大學專家團隊精選了 19種2,000 株「適地適種」的台灣原生樹種。這些樹種不僅存活率高，更具備優異的固碳能力、提升土壤養分循環、涵養水源以及強化林地抗災韌性等多重生態功能。這種將企業執行力與學術專業結合的模式，不僅能有效提升植栽存活率，更實質強化了環境應對極端氣候的緩衝能力，他表示希望透過企業的力量，將對土地的關懷，轉化為具體的、集體的實際影響力，打造企業發展與生態保育共榮的永續未來。

誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，在中興大學農資學院專業團隊的指導下，眾人親手種下 2,000 株台灣原生種樹苗，希望展現企業對環境保護的承諾。圖／誠美材料提供
誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，現場還有親子活動讓小朋友認識環境。圖／誠美材料提供
誠美材料推「Green Filter 綠境計畫」植樹行動，現場還有親子活動讓小朋友認識環境。圖／誠美材料提供

中興大學 永續 團隊 零碳 偏光板

延伸閱讀

UBA／林睿軒、郭嘉安同場雙十 國體輕鬆收4連勝

興大研究：PM2.5超標運動健康效益打折扣

上緯推再生碳纖維球拍

風機廢棄葉片再生！興大與上緯攜手打造可全回收碳纖維羽球拍

相關新聞

底價從81萬到658萬元 彰化祭祀公業14筆土地公告標售

彰化縣政府代為標售今年第2批祭祀公業未能釐清權屬土地，即日起公告3個月，預定明年3月2日上午10時開標。此次共公告14筆...

台中房市大退潮 開工數據顯示建商信心崩了、專家更憂心這件事

大台中房市交易平台發布最統計指出，台中房市正處於退潮期，第三季三大指標全數走跌，其中開工戶數、樓地板面積更呈腰斬，顯示建...

momo中區物流中心炒熱和美房市「帝闊和美大隱」受矚目

彰化和美受惠交通建設、產業聚落與生活機能同步到位，近年成為中彰之間最受矚目的成長型生活圈。其中，momo「中區物流中心」...

耶誕出貨結束 運價指數小跌

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，昨（5）日最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌幅0....

好市多會費可能調漲 台灣公司強調漲價是全球性政策

好市多全球會員費進入調漲周期，繼美國、加拿大去年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國今年5月也相繼上調會費，漲幅最高達一...

好市多黑五買氣旺 業績估增雙位數

美式賣場好市多年度最大檔「黑色購物周」（Black Friday）上周剛落幕。好市多表示，今年黑五全台賣場買氣強勁，整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。