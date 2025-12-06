底價從81萬到658萬元 彰化祭祀公業14筆土地公告標售

彰化縣政府代為標售今年第2批祭祀公業未能釐清權屬土地，即日起公告3個月，預定明年3月2日上午10時開標。此次共公告14筆土地，底價最低81萬7920元，底價最高的是658萬9200元，均按現狀標售，縣府歡迎有意投標且符合投標資格的民眾踴躍參與投標。

彰化縣政府指出，本次標售底價最低者為第4標「線西鄉德興段0465-0000 地號」，底價為81萬7920元，土地屬特定農業區農牧用地，面積284平方公尺，權利範圍為1/1，折算每平方公尺單價為2880元（每坪871.2元），該標的實際位置與第3標「線西鄉德興段0464-0000地號」相鄰。

本次標售底價最高者為第14標「彰化市莿桐段0450-0000地號」，底價為658萬9,200元，土地為農業區用地，面積680平方公尺，權利範圍為1/1，換算每平方公尺單價為9690元（每坪2931元）

縣府民政處指出，祭祀公業未能釐清權屬土地清理，主要是為了健全祭祀公業土地地籍管理，促進土地利用，經公告期滿三年無人申報、經申報被駁回，屆期未提起訴願或訴請法院裁判及經訴願決定或法院裁判駁回確定的土地，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售。

民政處提醒有意投標人，此次各標號土地多有占用情形，標售一律按現狀標售，地上物及一切應辦手續或占用的排除，概由得標人自理，欲參加投標的民眾可向縣府民政處免費索取投標書件，亦到縣府民政處網站下載使用。