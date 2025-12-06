祝福輔大迎接更璀璨的百年 總統出席輔大100週年慶祝大會

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新莊輔仁大學創校一百周年，校方今天舉辦慶祝大會，賴清德總統今受邀出席。記者許正宏／攝影
賴清德總統6日上午出席「天主教輔仁大學創校100週年慶祝大會」，感謝天主教會及輔仁大學長久以來對國家社會所做的貢獻與陪伴，並祝福輔仁大學迎接更璀璨的百年。

賴總統致詞時表示，欣逢輔仁大學創校百年，非常榮幸受邀出席今天的慶祝大會，跟大家一起見證這歷史性的時刻，要代表國家衷心感謝輔仁大學百年來發揮真、善、美、聖的精神，春風化雨，為國家栽培英才。輔仁大學傳授給學生的不僅是專業知識，還有以信仰為根，以仁愛為翼，讓學生照亮自己，也照亮別人。今天是一個歷史性的時刻，請大家為輔仁的百年精彩共同喝采。

賴總統談到，輔仁大學百年來並非一帆風順，期間也篳路藍縷，遭遇到各種困難，包括曾經被要求停辦，也曾經遷移校址甚至重建，一直到1961年才由大家敬愛的于斌樞機主教帶領輔仁大學突破難關，恢復辦理教育的工作。于斌樞機主教不僅有堅定的信仰，更有前瞻的遠見、慈愛的精神；在輔仁大學百年歷史之際，要代表全國人民，感謝歷屆董事會、校長及師長的努力。

賴總統引用《瑪竇福音》第五章第14節提到：「你們是世界的光，建在山上的城，是不能隱藏的」，這也代表輔仁大學的精神。天主教對臺灣社會有偉大貢獻，不僅傳播福音，讓人民有信仰寄託，在教育、醫療、社會及弱勢服務的貢獻更是令人感動，特別是許多神職人員，用行動實踐福音，傳揚天主的愛是無所不在、無時無刻也無微不至，令人感動。

賴總統也細數眾多天主教神職人員對臺灣的付出與貢獻，例如羅麥瑞修女創立輔仁大學織品服裝學系，被譽為「織品之母」，培育了無數產業人才，也讓臺灣紡織業在國際上占有一席之地。甘惠忠神父除了在安平成立瑞復益智中心，收養身心障礙者，又成立伯利恆兒童發展中心推動早療工作，將一生奉獻給臺灣。

另外，劉一峰神父年輕時從法國離開，第一份工作就是在臺灣，在花蓮數十年如一日，協助原住民重建語言，並成立回收站發動募款幫助身心障礙者。還有今年剛蒙主寵召的趙秀容修女更是在原住民部落為孩童奉獻一甲子，被尊稱為「趙姆姆」；這些都是天主教在臺灣愛的證明，令人欽佩。神職人員的身影正詮釋了，不管來自哪裡，不管何種身份，只要愛臺灣就是臺灣人，就是這個國家的主人。

賴總統提到，教宗良十四世近期出訪土耳其與黎巴嫩關心當地民眾，也特別強調希望全球能夠放棄暴力，追求和平，大家應該要共同合作，對弱勢者提供關懷。教宗的聲音特別發人深省，也希望全球領袖都能夠聽到，因為和平無價，戰爭沒有贏家，每一個政府的職責都應該要放在照顧人民，而不是領土的擴張。

最後，賴總統也代表全體國人感謝天主教會以及輔仁大學長久以來對於國家的卓越貢獻，並表示，藍易振校長特別著重AI倫理、永續發展、國際化及社會服務，相信未來在藍校長的帶領之下，校務一定可以蓬勃發展，迎接更璀璨的百年。

包括教育部次長張廖萬堅、立法委員吳秉叡、蘇巧慧、輔仁大學董事長劉振忠、天主教台北總教區總主教鍾安住、輔仁大學校長藍易振、輔仁大學全球校友總會總會長鄭時寧及教廷大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）等亦出席是項活動。

