出席大同、木柵國小校慶 蔣萬安：生生喝鮮奶將擴大至國中
臺北市長蔣萬安6日出席大同國民小學90週年校慶及木柵國小120週年校慶，並參加文山有愛園遊會，與在場的師生及家長熱情互動、致意。蔣萬安表示，為了促進學生健康，將於明年9月開始延伸鮮奶免費供應政策至國中，讓所有學生均能受惠。
在大同國小的校慶上，蔣萬安首先祝福大同國小90歲生日快樂，大同國小從日治時期設立至今，一路培養了許多優秀人才，學校的孩子們在學業及才藝比賽中表現都非常傑出，例如擊藝社在打擊合奏項目中獲得優等，游泳隊更創下多項大會紀錄，感謝歷屆校長及教師們的努力。
為了持續支持大同國小的發展，蔣萬安表示，已投入2300萬進行校舍的屋頂及外牆整修，明年度將協助進行校舍的拆遷重建，以提供更安全、舒適的學習環境。
隨後，蔣萬安市長緊接著出席木柵國小120週年校慶，他強調，木柵國小作為文山區最早創立的學校，在教育發展上具有重要意義，感謝全體教職員及家長的一路以來支持，為木柵國小打下深厚的基礎。他表示，木柵國小文武雙全，在田徑、網球、游泳等領域表現亮眼，為了提供學童更舒適的學習環境，市府已投入3800萬對學校相關設施包括操場、游泳池及網球場進行整修，進一步提升學生的遊憩空間。
最後，蔣萬安出席文山有愛園遊會，與在場的市民朋友共同慶祝即將到來的聖誕佳節。現場吸引了眾多民眾參與，各式攤位及精彩表演令活動更加熱鬧。蔣萬安表示，文山區第二特色運動中心、貓空人行跨越吊橋以及力行國小的活動中心皆在進行中，將為文山區的民眾帶來更多便利。
最後，蔣萬安祝福所有市民朋友在聖誕佳節時光中平安、幸福，同時也祝願所有參與園遊會的朋友們享有愉快的週末。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言