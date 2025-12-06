台中房市大退潮 開工數據顯示建商信心崩了、專家更憂心這件事

大台中房市交易平台發布最統計指出，台中房市正處於退潮期，第三季三大指標全數走跌，其中開工戶數、樓地板面積更呈腰斬，顯示建商面對信用管制、高營造成本，對後市信心低落，大幅度延遲推案進度。

根據交易平台統計，第三季台中買賣移轉棟數為11,001棟，雖在連三季下跌之後，出現回升，但主要是進入下半年傳統交屋旺季，並非市場買氣回溫，和去年同期相比，移轉棟數仍大幅衰退逾三成。

觀察三大重要指標，代表建商信心的建照、開工量均大幅下滑。建照方面，第三季台中建照戶數僅6,679戶，年減23%。

開工部分，第三季開工戶數為7,467戶，年減52%，開工樓地板面積約29萬坪，年減約36萬坪，年減幅達55%。

另外，代表市場賣壓的使照戶數，第三季為5,306戶，年減27%。

大台中房市平台分析，綜合上述數據，台中房市正處於「前高後低」的退潮期。

而更令人憂心的是，隨著過去建案完工潮來臨，未來三年新成屋現貨將大量釋出，形成短期壓力。而同一時間，建商因前景不明轉趨保守，導致建照、開工量銳減，預示五年後預售新案供給恐現斷層。

交易平台指出，這種「結構性失衡」在當前交易萎縮環境下，更易造成短期供過於求，對未來房價形成不利因素。

大台中房市交易平台房市季報由台中不動產開發公會、台中仲介公會、台中地政士公會、台中代銷公會、租賃公會、台中估價師公會共同發布，針對台中房市提供各項統計數據及分析，協助民眾了解最新市場趨勢與行情。