快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

台中房市大退潮 開工數據顯示建商信心崩了、專家更憂心這件事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖／記者游智文攝影
台中房市示意圖／記者游智文攝影

大台中房市交易平台發布最統計指出，台中房市正處於退潮期，第三季三大指標全數走跌，其中開工戶數、樓地板面積更呈腰斬，顯示建商面對信用管制、高營造成本，對後市信心低落，大幅度延遲推案進度。

根據交易平台統計，第三季台中買賣移轉棟數為11,001棟，雖在連三季下跌之後，出現回升，但主要是進入下半年傳統交屋旺季，並非市場買氣回溫，和去年同期相比，移轉棟數仍大幅衰退逾三成。

觀察三大重要指標，代表建商信心的建照、開工量均大幅下滑。建照方面，第三季台中建照戶數僅6,679戶，年減23%。

開工部分，第三季開工戶數為7,467戶，年減52%，開工樓地板面積約29萬坪，年減約36萬坪，年減幅達55%。

另外，代表市場賣壓的使照戶數，第三季為5,306戶，年減27%。

大台中房市平台分析，綜合上述數據，台中房市正處於「前高後低」的退潮期。

而更令人憂心的是，隨著過去建案完工潮來臨，未來三年新成屋現貨將大量釋出，形成短期壓力。而同一時間，建商因前景不明轉趨保守，導致建照、開工量銳減，預示五年後預售新案供給恐現斷層。

交易平台指出，這種「結構性失衡」在當前交易萎縮環境下，更易造成短期供過於求，對未來房價形成不利因素。

大台中房市交易平台房市季報由台中不動產開發公會、台中仲介公會、台中地政士公會、台中代銷公會、租賃公會、台中估價師公會共同發布，針對台中房市提供各項統計數據及分析，協助民眾了解最新市場趨勢與行情。

房市 平台 建商

延伸閱讀

八德交通大突破！信義房屋專家：新闢道路「這」商圈受惠

輝達腹背受敵、中國AI崛起...00887、00877受益？專家：別只看到「漲」

宜蘭建築工地挖出「古沉船」？縣府今請業者停工、邀專家現勘

台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

相關新聞

底價從81萬到658萬元 彰化祭祀公業14筆土地公告標售

彰化縣政府代為標售今年第2批祭祀公業未能釐清權屬土地，即日起公告3個月，預定明年3月2日上午10時開標。此次共公告14筆...

台中房市大退潮 開工數據顯示建商信心崩了、專家更憂心這件事

大台中房市交易平台發布最統計指出，台中房市正處於退潮期，第三季三大指標全數走跌，其中開工戶數、樓地板面積更呈腰斬，顯示建...

momo中區物流中心炒熱和美房市「帝闊和美大隱」受矚目

彰化和美受惠交通建設、產業聚落與生活機能同步到位，近年成為中彰之間最受矚目的成長型生活圈。其中，momo「中區物流中心」...

耶誕出貨結束 運價指數小跌

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，昨（5）日最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌幅0....

好市多會費可能調漲 台灣公司強調漲價是全球性政策

好市多全球會員費進入調漲周期，繼美國、加拿大去年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國今年5月也相繼上調會費，漲幅最高達一...

好市多黑五買氣旺 業績估增雙位數

美式賣場好市多年度最大檔「黑色購物周」（Black Friday）上周剛落幕。好市多表示，今年黑五全台賣場買氣強勁，整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。