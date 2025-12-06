逾2千名跑者齊聚尖山埤用雙腳傳遞愛心 「2025台糖公益路跑」鳴槍起跑

「2025 台糖公益路跑」6日上午在臺南柳營尖山埤渡假村盛大登場。今年以「健康路上‧台糖同行」為主題，吸引超過 2,000 名跑者共同參與。台糖公司也將跑者的熱情化作實質公益，將總計 11 萬元等值台糖物資捐贈予臺南市樂活社會福利慈善事業基金會，協助推動弱勢關懷、急難救助及社會公益服務，為社會帶來更多溫暖力量。

一年一度的台糖公益路跑於清晨6點30分鳴槍起跑，21 公里半馬組及 11 公里健康組的參與者沿著村落與田野奔跑，穿越尖山埤至烏山頭水庫一帶的自然綠廊，一路享受山光水色與鄉間風光。3公里休閒組則以親子同樂為主軸，大小朋友順著輕鬆易行的湖畔路線，共同挑戰趣味闖關遊戲，在歡笑與加油聲中健康同行。路跑活動主會場也同步設置了台糖食品、安心豚肉品及特色商品攤位，並推出多項互動體驗活動，深受民眾喜愛的「台糖高地小農咖啡」胖卡車也特別到場，在涼爽的早晨提供溫熱的友邦精品咖啡，暖和跑者的身心。

台糖表示，公益路跑活動不只聚焦於健康與公益行動，更希望推廣環境永續的核心價值，以活動主會場所在地尖山埤渡假村為例，近年來不僅取得「環境教育設施場所」認證，更積極推動獨角仙與螢火蟲復育，打造多樣化淺山生態廊道，並導入低碳運輸、節能優化與智慧管理，推升綠色旅遊品質，因而先後榮獲「台灣永續行動獎」、職業安全衛生優良單位五星獎及「國家企業環保獎」等多項殊榮，更連續 15 年獲觀光署「特優等」評鑑，已成為兼具觀光、生態與永續教育的指標景點，也讓台糖公益路跑更具環境體驗與永續價值。

台糖公益路跑活動已舉辦10屆，吸引超過上萬跑者熱情響應，並透過為每位跑者捐出 50 元等值物資的方式，讓全民的愛心能持續累積與擴散，同時也凝聚了在地社區、民間團體與企業夥伴的力量。台糖感謝所有參與者及柳營社區的支持，使公益路跑成為台糖推動 CSR 與 ESG 行動的重要里程碑。未來台糖也將持續以運動、公益與永續為核心，邀請民眾一同認識尖山埤與周邊地區的自然之美，並促進地方觀光與產業發展。