年度最佳設計獎與特別獎得主揭曉 2025金點設計獎頒獎典禮隆重登場

設計界年度盛事「2025金點設計獎頒獎典禮」，於12月5日在臺北表演藝術中心盛大登場。今年度金點設計獎及金點概念設計獎，共有來自全球28個國家作品同場較勁，最終選出22件「金點設計獎年度最佳設計獎」、3件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主。今年「最佳設計成就獎」頒予亞洲大學數位媒體設計系講座教授、國立臺灣師範大學設計系名譽教授林磐聳，表彰其為台灣設計實踐、教育推廣與國際交流的深遠貢獻。

金點設計獎自2014年推動國際化以來，每年吸引全球設計師與品牌廠商踴躍參賽，海外件數已逾半數；同時邀集國際評審，持續強化評選的專業度與公信力。今年度共集結來自19個國家、橫跨五大洲81位專家共同評選，包含台灣平面設計大師劉開、德國iF國際論壇設計執行長Uwe Cremering、日本設計大師皆川明等重量級評審，涵蓋產品、視覺、建築、社會創新與市場趨勢等多元領域，帶來更全面且具深度的國際視野。

今年金點設計獎共選出429件「金點設計獎標章」獲獎作品，並經決審從中選出90件入圍「年度最佳設計獎」，最終22件作品獲此項殊榮，分別來自台灣、日本、德國、美國、波蘭等地。今年許多入圍作品不僅在美學與創新上表現突出，也能回應真實世界的需求與議題，而評審團特別關注設計是否具備使用者導向思維、清晰而一致的執行品質與美學，以及能否帶來具意義的影響力，皆是獲獎作品的共同特質。

本次台灣作品可看見以人為本的豐沛創造力，例如長瑜企業股份有限公司的「Merrylock MK6070家用自動空氣穿線複合機」以貼近日常需求的人因設計提升非專業者的使用體驗。易集國際開發有限公司的「點亮濾水瓶」為貧困與無電地區兒童，設計結合照明與淨水功能的濾水杯。永真急制設計工作室的「舊前衛&新老派｜灣聲樂團系列專輯裝幀設計」，藉由設計細膩刻畫聆聽者的感受，打造貼近貼合音樂氣質的整體風格。

國際作品聚焦永續與社會需求，例如德國Sonnenglas GmbH的「Sonnenglas® SOMO Solar Lighting System」，以模組化太陽能技術為缺乏資源的地區帶來安全永續的光源。波蘭TOFU Studio的「CLEAN CITY GDANSK」以循環性為核心構築城市的現代化生態品牌形象。此外，更透過跨國合作展現文化交融與嶄新詮釋，例如究方社為宮崎駿經典之作注入嶄新詮釋的「風之谷-臺灣限定海報設計© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H」，以情感牽動的意象重新詮釋經典動畫的永恆世界。

今年頒發三件金點設計獎「年度特別獎」，表彰在循環永續及社會設計領域表現突出的作品。起而行綠能股份有限公司的「直流電充電樁IRON40」，以模組化包裝設計優化流程並降低浪費。逢甲大學的「逢甲建築小書屋偏鄉播種計畫—媽厝小書屋」，以場域共創深化社區連結與教育參與。新加坡景觀建築事務所 DP Green 的「Punggol Green: Reimagining an Underutilised Space into Community and Social Spine」，以景觀介入活化高架橋下空間並串連社區活動與生態需求。

金點概念設計獎鼓勵具前瞻思維的創意提案，歷年來已成為無數新銳設計師與新創團隊邁向實作與市場的起點。今年共有27件作品獲得標章，並從中選出6件入圍「年度最佳設計獎」。最終贏得大獎的3件作品，包含以再利用舊有養殖池材料打造珊瑚復育載體並結合專刊深化議題推廣「嶼珊共造」、以符合臨床需求的流線筆狀結構提升手術安全與操作體驗的「喬良智齒牽引拉勾」，以及兼具歷史脈絡與未來願景的整體構想提出都市轉型的可行方向的「台南火車站更新」。

2025金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」完整得獎名單，歡迎至官網（www.goldenpin.org.tw）查詢。今年度得獎作品現正於台北松山文創園區「2025金點設計展」展出中，展期至2026年4月26日，誠邀大眾親臨現場，體驗台灣及國際得獎設計的精彩樣貌。