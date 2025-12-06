被颱風追著跑的日常 中油船隊首位女船長揭工作秘辛

快訊

中央社／ 台北6日電
林嘉玲2010年進入台灣中油船隊服務，從實習生做起，先後服務所有類型的船舶，並逐步升任，目前擔任船長約4年時間。 中央社
林嘉玲2010年進入台灣中油船隊服務，從實習生做起，先後服務所有類型的船舶，並逐步升任，目前擔任船長約4年時間。 中央社

中油船隊第一位女性船長林嘉玲，在海上闖蕩15年，體驗被颱風追著跑、與海豚相伴的日常，即將步入婚姻的她，為了往後能兼顧家庭，計劃考取領港員（引水人），延續航海人生。

中油共有8艘自有油輪，肩負環島運輸油品重責，林嘉玲是中油船隊第一位女性船長，儘管是商船系本科生，但在長年來被視為「男性的世界」業界求職並不容易，直到負責管理操作中油自有油輪的「能源航運公司」提供上船實習的機會，她才正式開啟航海生涯。

中油自有油輪每船扣除外籍船員後，約配置15到18名船員，女性比例占2成，除每艘船都有女性船員外，目前平均同艘船約3位女性工作人員在勤。

林嘉玲4年前升任船長，她說，在船上工作最重要的是臨危不亂，例如每到夏天颱風季，由於油輪無法靠港避風，即便知道颱風將至，仍需出港，「颱風往北跑我們就要南下」，等於「開著大船躲颱風」，控制船舶距離颱風中心足夠安全的公里數，但若預判錯誤，就會被追著跑，因此亦須事先擬定不同行航行路徑。

值得一提的是，船員也會暈船，林嘉玲表示，船上工作為三班制，每一職務都是「一個蘿蔔一個坑」，無論風浪多大都要上工，甚至遇過船副「邊吐邊當班」，她也以過來人身份分享，比起吃暈船藥容易產生依賴性，「吐完」最有效。

談到海上生活，林嘉玲說，不同於客運或巴士有固定時刻表，船舶進出港時間較難控制，時常延誤，船員必須隨時Stand by，連看牙醫都無法預約，也常缺席家人的婚喪喜慶。

大副蘇秀慧苦笑，「忍耐是美德」，且船內休閒娛樂有限，頂多看看影片、健身，最療癒時刻則是日出時刻航經花東外海，曙光打在岸上山巒，美景令人心醉，終於理解為何台灣被稱作「福爾摩沙」，「那是照片拍不出來的」 ，也常見成群海豚出沒，體會一般人難以想像的工作日常。

不過，被問及是否會鼓勵學妹投身航運業，林嘉玲、蘇秀慧都認為，無關乎性別，上船工作會犧牲和家人、朋友、伴侶相處時間，「你要有這個認知，這個以後是拿不回來的」 。至於女性船員最大挑戰則是生孩子，有了小孩，便較難兼顧工作，這也是為何有些航運公司不願提拔大副擔任女性船長。

一晃眼，15年過去，航海資歷扎實、明年即將結婚的林嘉玲，也已訂下新目標，希望考取「船員最高殿堂」領港員，以兼顧家庭和事業，這份工作考上不用立即報到，也能請產假，「我都打聽好了」。據了解，目前全台灣只有一位女性領港員，在台北港服務。

