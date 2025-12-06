安運輪交船週年 中油8艘自有油輪扛環島運輸重任

快訊

中央社／ 台北6日電
中油5萬噸級「安運輪」113年11月28日交船，維持中油白油類油品環島運輸能力。中央社
台灣中油最年輕、載重噸數最重的自有油輪「安運輪」交船週年，主要任務是裝卸生產柴油的半成品及汽油摻配料，舉例來說，從台北港裝載LCO（輕循環油）南運至高雄大林煉油廠作為進料，最後生產出民眾熟悉的高級柴油。

中油目前共8艘自有油輪，包括黑油（載運重油）、白油（載運成品油）、油化船（載運油品及化學品如成品油、甲苯）等類別，其中「安運輪」是油化船，為台船所建造，去年11月28日交船，接替老舊4萬噸級成品油輪康運輪，維持白油類油品環島運輸能力。

「安運輪」是中油前董事長李順欽命名，象徵平安、安全，載重5萬公噸，是中油自有油輪中載重噸最重者，模深（從船體最低點量測到主甲板頂部邊緣的垂直距離，或也可稱型深）達19公尺，由「能源航運公司」負責管理操作。中油解釋，因中油公司非船舶運送業者，必須委由符合船舶運送業管理規則並具備合格許可證的民間航運公司代營。

中油儲運處海技組組長黃英泰指出，油品透過管線輸送量有限且速度慢，若為一次千噸、萬噸以上大量輸送，像是要進行南油北運、北油南輸、離島油品供應，則主要依靠油輪，輸送範圍涵蓋台灣本島與離島，環島航線每週靠岸一次。

針對輸送路徑，黃英泰說明，原則上是從高雄大林煉油廠裝卸，航線包括台中、台北港、基隆、蘇澳、花蓮、澎湖、金門等。時間方面，自大林煉油廠到台北港航行約20小時，若冬季遇東北季風，航行時間可能會超過1天。

安運輪主要裝卸的是生產柴油的半成品及汽油摻配料，以桃園煉油廠重油轉化工場所生產的LCO（輕循環油）為例，是以管線輸送至台北港港區儲槽，再透過安運輪南運至大林煉油廠，作為柴油加氫脫硫工場的進料，生產含硫量低於10ppm的高級柴油。

最後，以管線輸送至油庫，透過油罐車運送到各地加油站，供民眾加油使用。

