momo中區物流中心炒熱和美房市「帝闊和美大隱」受矚目

彰化和美受惠交通建設、產業聚落與生活機能同步到位，近年成為中彰之間最受矚目的成長型生活圈。其中，momo「中區物流中心」進駐和美，不僅帶動中台灣物流產業升級及就業機會，更為區域房市帶來重磅利多。

和美擁有國道1號、台76線、台61線與未來串接台74線外環的立體交通網絡，可迅速往返台中、中科園區、彰濱工業區及沿海產業帶，形成高度便利的通勤與物流動線。看準這股發展力道，台中帝闊建設正式插旗和美，推出社區型電梯別墅案「帝闊和美大隱」，在市場受到矚目。

和美為彰化縣第三大城鎮，近年有多項重大建設啟動，包括總長1.6公里的「大肚-和美跨河大橋」，是當地近幾年最龐大的建設之一，未來和美通往台中工業區、精密科技園區的距離會大幅縮減，中彰產業鏈將更緊密地結合。

國內線上零售業龍頭富邦媒(8454)，斥資76億元在和美規劃興建momo中區物流中心，預定2027年完工並加入物流服務陣容，本案可提供約550名職缺，其中50%職缺將優先聘用設籍於彰化縣的居民；momo亦將開發培植在地供應商與配送商，創造更多合作機會，引入人流活絡當地商圈。

在和美密集的中小企業中，不乏世界前幾大隱形冠軍，在國內傳產產業鏈佔有一席之地，受到不少企業主看重。和美憑藉強勁的產業動能穩定成長，尤其彰濱及全興工業區帶來大量就業人口，而在地成型已久的水五金產業聚落也長期支撐在地經濟，持續吸引家庭落地生根。

和美伴隨道周商圈、彰美商圈成熟度提升，生活採買、飲食選擇與休憩活動全面到位，使北彰化逐漸進化為具備便利性、穩定性與生活感的宜居板塊。

帝闊建設協理羅時儒表示，正因為看準和美的成長潛能，帝闊選擇於此推出新案「帝闊和美大隱」。

業界指出，帝闊建設長期深耕換屋型電梯別墅市場，以景觀園藝、高綠意社區與高細膩度建築品質見長。曾打造包括台中市西屯區透天別墅「帝闊大玥」等代表作。此次跨足北彰化和美，被視為「品牌建商稀缺度×區域成熟度」的強勢組合，加速拉高和美的住宅期待值。

「帝闊和美大隱」是北彰化少見的完整社區型電梯別墅，全案規劃18戶，平均面寬達5.5米，建坪70至75坪，總價2,688萬元起。產品主打4+1房彈性規劃與雙車位設計，兼具成長型家庭的空間、收納與隱私需求。

相較和美區域內多為45至55坪、傳統格局的透天產品，「帝闊和美大隱」更具尺度與質感，因此除了吸引彰化在地客之外，也有台中大肚自營商跨區購買，備受市場關注。