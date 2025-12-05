好市多黑五買氣旺 業績估增雙位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

美式賣場好市多年度最大檔「黑色購物周」（Black Friday）上周剛落幕。好市多表示，今年黑五全台賣場買氣強勁，整體業績再度刷新紀錄。由於此次檔期商品規模擴大、營業時間拉長，加上優惠力度強勁，推估本檔期業績呈雙位數增長。

好市多今年黑五商品規模創歷年最大，不僅全台賣場連續七天營業時間提早至上午8點30分，活動期間更祭出逾500項商品優惠，總價值突破百萬元，涵蓋3C家電、健康食品、冬季服飾與居家用品，多品類同步帶動客流量大增。全台賣場從開店即湧現排隊人龍，多個品項一度出現補貨壓力。

以業績表現來看，今年黑五檔期業績排名前四名仍由台中南屯店、台中北屯、新北中和及台北內湖包辦，顯示中北部消費力道依舊強勁。

好市多指出，今年黑五最熱銷的品類為大家電與民生必需品，包括75 吋 QLED 大型顯示器、洗碗機、除濕機、氣炸鍋等家電商品表現亮眼；日常用品如衛生棉、冷凍蔬菜、義美厚奶茶、松露巧克力、FILA 老爹鞋與樂高行李箱，也成為會員搶購重點。

此外，3C商品與娛樂商品同樣吸引大量買氣。電玩主機、降噪耳機、積木玩具組全面加入優惠行列，不少家庭趁黑五一次補齊歲末送禮與年終家電汰換需求，帶動整體客單價表現。

