耶誕出貨結束 運價指數小跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，昨（5）日最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌幅0.4%，法人分析，受到耶誕節及新年假期趕出貨潮已經結束、近期走入小淡月，北美線的美東、美西線走低，歐洲線漲則跌互見。

法人分析，三大航運公司長榮、陽明、萬海今年前三季每股純益（EPS）分別為27.74元、4.24元及7.64元；展望第4季，三家業者10月營收依舊是年、月雙減，11月營收即將公布，市場正在注意能否受惠於運價反彈挹注，業績比10月表現好，但也擔心12月需求低迷拖累運價，市場能見度低。根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,400美元，較前一期下滑4美元，僅下跌0.3%；遠東到地中海運價每TEU達2,300美元，較前一期漲68美元，周漲3%。

營收

延伸閱讀

耶誕出貨潮結束 SCFI運價指數小跌、周跌幅0.4%

理想混蛋會去「高流聖誕趴 KMC XMAS 」！港灣「17米BGM耶誕樹」 與海景音樂祭點亮世界的高雄

台中百貨夢幻新地標！12米雪花耶誕樹、極光耶誕樹成打卡亮點

台北3大冬季節慶全面啟動！Snoopy限定璀璨燈飾 從耶誕歡慶到跨年

相關新聞

耶誕出貨結束 運價指數小跌

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，昨（5）日最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌幅0....

好市多會費可能調漲 台灣公司強調漲價是全球性政策

好市多全球會員費進入調漲周期，繼美國、加拿大去年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國今年5月也相繼上調會費，漲幅最高達一...

好市多黑五買氣旺 業績估增雙位數

美式賣場好市多年度最大檔「黑色購物周」（Black Friday）上周剛落幕。好市多表示，今年黑五全台賣場買氣強勁，整體...

愛山林、茂德聯手 奪「中山長春公辦都更」最優申請人

國家住都中心5日順利完成台北市「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選，由愛山林建設開發（2540）（領銜）、茂德機構旗下投...

台中中區房市起步走 三軸力道帶動「九上．州廳」進駐

台中火車站周邊在「大車站計畫」推進下，正迎來近20年最明顯的翻轉，包含東區LaLaport開幕、綠川柳川水岸串連，到中區...

TBF舉辦「2025生技醫藥學術研討會」 生醫專家吳漢忠、楊鎧鍵秀成果

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，匯集基金會長期培育的頂尖前沿科研人才，以AI醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。