耶誕出貨結束 運價指數小跌

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，昨（5）日最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌幅0.4%，法人分析，受到耶誕節及新年假期趕出貨潮已經結束、近期走入小淡月，北美線的美東、美西線走低，歐洲線漲則跌互見。

法人分析，三大航運公司長榮、陽明、萬海今年前三季每股純益（EPS）分別為27.74元、4.24元及7.64元；展望第4季，三家業者10月營收依舊是年、月雙減，11月營收即將公布，市場正在注意能否受惠於運價反彈挹注，業績比10月表現好，但也擔心12月需求低迷拖累運價，市場能見度低。根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,400美元，較前一期下滑4美元，僅下跌0.3%；遠東到地中海運價每TEU達2,300美元，較前一期漲68美元，周漲3%。