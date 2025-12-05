好市多會費可能調漲 台灣公司強調漲價是全球性政策

好市多全球會員費進入調漲周期，繼美國、加拿大去年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國今年5月也相繼上調會費，漲幅最高達一成以上。隨著亞太主要市場陸續調漲，外界關注台灣是否將列入下一波名單。尤其今年黑五檔期買氣爆棚，民生物資被掃貨一空，市場揣測「超殺優惠恐是漲價前兆」。

面對外界高度關注，台灣好市多昨日回應指出，漲價是全球性政策，公司致力提供高品質商品與服務，如各項服務有任何調整，將依慣例主動通知會員。

全球好市多目前會費一覽

觀察全球市場，好市多近一年多來已陸續在多個國家啟動調整。美、加自2024年9月起調漲，基本會員年費從60美元調整至65美元，黑鑽卡由120美元升至130美元，漲幅約8%。到了今年5月亞太市場也跟進，日本一般會員會費由4,840日圓調整至5,280日圓，黑卡會員從9,900日圓升至10,560日圓，漲幅約6%至9%；韓國同樣自5月起調整，金星會員費調升11.7%至4.3萬韓元，商業會員年費上調15.2%至3.8萬韓元。顯示亞太據點陸續進入新費率時代，目前僅台灣與中國仍未調漲。

由於好市多會計年度為每年9月1日至隔年8月30日，市場推測台灣若有調整，可能落在本會計年度內。據悉，台灣好市多上一次調整會費已是2016年9月，近十年未動，當時金星卡從1,200元調漲至1,350元，商業卡從1,000元調漲至1,150元。目前好市多全台會員突破400萬人，其中超過三分之一為黑鑽卡會員，黑鑽卡會費3,000元，具有高度黏著度與消費力，是最具價值的客群。