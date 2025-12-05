愛山林、茂德聯手 奪「中山長春公辦都更」最優申請人

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國家住都中心5日順利完成台北市「中山長春公辦都更案」出資人綜合評選，由愛山林建設開發（2540）（領銜）、茂德機構旗下投資公司——國巨（2327）投資，雙方共組寶山林合作聯盟拿下最優申請人資格。

北市「中山長春公辦都更案」預計投資金額約58.21億元，「寶山林合作聯盟」規劃興建一棟23層住宅大樓，及一棟15層社會住宅，預計最快今年底與國家住都中心完成簽約，目標2032年完工。

國家住都中心表示，「中山長春公辦都更案」最優申請人以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，整合既有開放空間與綠帶，將綠化層次自地表延伸，並結合周遭城市紋理，融合都市生態、社會住宅與商業活力的多元面向，形塑兼具人文與自然共生的城市綠廊。

「中山長春公辦都更案」利用垂直綠化、植生牆及屋頂綠化，降低牆面輻射熱與屋頂溫度，形塑「由地面到天空的綠化網路」，以調節整體城市微氣候。建築量體則透過通風廊道與導風策略引入自然風流，並搭配外遮陽與節能玻璃設計，以達成建築降溫與節能成效。

國家住都中心指出，台北市「中山長春案」位於捷運南京復興站與松江南京站間，坐擁雙捷運區位優勢，地點相當精華；期望全案滿足公、私地主的居住及公益需求外，同時達到形塑城市的綠廊意象，為中山長春注入全新的生活節奏，勾勒宜居城市的美好藍圖。

