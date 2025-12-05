台中中區房市起步走 三軸力道帶動「九上．州廳」進駐

台中火車站周邊在「大車站計畫」推進下，正迎來近20年最明顯的翻轉，包含東區LaLaport開幕、綠川柳川水岸串連，到中區歷史街廓活化、青年住宅與商務機能導入，這塊被視為台中城市起點的老城區，逐步從過往的沒落陰影中走出，成為房市觀察焦點。

其中，深耕豪宅市場逾10年的九上建設，也看準核心位置的未來性，首度宣布進軍中區推出全新指標案「九上．州廳」，正式插旗舊城改造熱區。九上建設董事長蘇志榮比一般建商更懂住戶需求，更被暱稱單元豪宅王的他，此次跨區押注，正是相中中區正在迎來30年一遇的黃金窗口。

台中大車站計畫目前已進入關鍵階段，結合新站體交通樞紐、轉運中心、鐵路高架化與站前廣場重塑，加上捷運藍線已經動工，三鐵共構的遠景近在眼前。未來串連綠川、柳川、台中公園等在地特色，打造兼具交通機能與展演能量的城市入口。

並透過多元的公共設施建設強化城市機能，大車站計畫整合干城區、台糖湖濱園區、東區等舊城區。其中，中區雖是台中市面積最小的行政區，但生活機能與學區卻遠超新興重劃區。

中區除了擁有台中州廳、大屯郡役所、州廳附屬建築群外，鄰近還有台中市役所，以及由台中刑務所官舍群、浴場和演武場構成的「刑務所官舍群文化園區」、歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」等，都是台中重要的文化資產，也創造出無可比擬的文化底蘊。

過去因都市機能轉移而沉寂的中區，近5年隨東區LaLaport成型、秀泰生活圈增強、鐵路高架釋出大量綠帶，已吸引青年創業店家、設計品牌與商務旅宿陸續進駐，而房市也從低基期緩步墊高。

房仲業者分析：「市中心原本被低估的價值，正在被重新看見。買屋族對中區不再抗拒，反而覺得交通機能與文化氛圍是新優勢。」尤其是大車站計畫推進，軌道經濟、商業機能、文化底蘊三軸成形下，更具備先蹲後跳的實力。

業界評估，中區近年推案量不多，其實是因為土地整合困難，在地新案多屬中小坪數，目前九上建設選擇以高規格介入，將使「九上．州廳」成為區域罕見的品牌型建案，也被視為觀察中區房市熱度的風向球。