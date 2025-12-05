台智電第二份離岸風場長約出爐 攜手風睿能源簽CPPA

風睿能源5日宣布與台灣智慧電能公司（台智電）完成企業購售電合約（CPPA）簽署，由風睿旗下「海盛風電」（Formosa 4）承諾穩定且長期供應電力，協助更多用電孔急的企業，儘快達成綠電採購目標。這也成為了台智電取得的第二份離岸風場長約。

海盛風電場址位於苗栗外海，在2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量，並於去年底取得籌設許可，成為同期獲配容量案場中，第一個取得重大進程的開發計畫。根據協議，海盛風電完工併網後，將提供固定份額電力予台智電購售電平台。專案預計每年可提供相當於50萬家庭用戶規模的電力。

台智電表示，此次是公司取得的第二份離岸風場長約，顯示公司在離岸風電市場的布局再度擴大。透過結合統購分銷模式，將有助於降低風電採購門檻，使服務範圍延伸至更多企業，特別是具備RE100、碳管理或綠電採購需求的企業，提供明確且具彈性的採購選項。

風睿能源董事長林雍堯表示，離岸風電在提供大規模安全潔淨能源方面，廣泛被視為能夠發揮重要作用的選項，很高興能與台智電攜手，達成這項具有雙贏意義的協議，一方面確保了專案長期收益、強化財務結構，另方面更透過穩定的綠電供應和價格，促成更多企業實現綠電採購、穩定營運並提升競爭力、最終達成永續發展的目標。

台智電表示，作為企業購買綠電的協助者，將持續拓展與風場、企業合作的深度與廣度，期望未來以長期、多元、具韌性的綠電供應體系，強化綠電交易市場動能、助力台灣落實能源轉型，加速邁向2050淨零排放願景。