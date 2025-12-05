觀光署推關鍵人才培育計劃 今年共培訓逾800人次

為推動觀光產業永續創新與數位轉型，交通部觀光署於今年積極推動「觀光產業關鍵人才培育計畫」，以增進從業人員專業素養，進而帶動整體產業升級。此項計畫聚焦於「永續x數位」雙軸轉型，透過高階主管養成班、中階主管培訓及觀光論壇等三大課程，為企業育才，提升從業人員競爭力，開拓視野與格局，並於5日在台北遠東香格里拉舉辦成果發表會，分享今年度的培訓成果。

在高階主管養成班中，來自各地的觀光業者共同學習管理知識，聚焦全球觀光市場的永續發展與數位創新趨勢，參訪日本、韓國、新加坡及馬來西亞觀光相關產業進行交流。中階主管培訓課程以「發展教材、培訓種子講師、知識擴散」為主要工作，著重於觀光產業知識的深耕，將學習成果傳承下去。透過觀光論壇瞭解疫後旅遊市場及旅遊需求的變化，並學習日本地方觀光的經營與推動案例。全年度總計逾300家觀光企業、大專院校及公協會等參與，共培訓逾800人次。

交通部觀光署長陳玉秀表示，觀光署自2010年起已累積培訓近6千名中高階主管人才，有效提升國際接待能量。面對國際旅遊疫後復甦、數位科技的發展，以及全球永續浪潮的挑戰，觀光署將以「永續發展、智慧創新、人才培育」為核心，推動Tourism 2030藍圖，協助臺灣觀光轉型升級，持續與國際接軌。

本次海外參訪成果豐碩，學員深刻體認「永續」與「創新」已是國際觀光的核心競爭力。旅行業組副團長陳榮信指出，日本行展示了瀨戶內藝術祭文化品牌與關西大阪世博短期流量的靈活策略；旅宿業組副團長薛凌分享星馬經驗，從Park Royal的綠色品牌故事到香格里拉的細緻服務，見證ESG與服務的完美結合；觀光遊樂業組副團長廖宜師則推崇韓國愛寶與樂天世界的IP數位化營運及樂高樂園的永續設計，皆顯示沉浸式體驗與永續教育的多元發展是觀光產業主流趨勢。

交通部觀光署表示，本項人才培育計畫除了提升學員專業知能，同時建立同儕間的人脈網絡，促進產業間的交流與合作。期盼企業與政府加強合作，善用臺灣觀光優勢，共同推動臺灣觀光體質升級，進而促進經濟成長。