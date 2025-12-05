TBF舉辦「2025生技醫藥學術研討會」 生醫專家吳漢忠、楊鎧鍵秀成果

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，匯集基金會長期培育的頂尖前沿科研人才，以AI醫療、細胞治療與分子醫療為三大主軸，串接國際資本、轉譯醫學與前沿科學，盤點台灣切入全球精準醫療市場的關鍵競爭力。

TBF是由鑽石生技投資結合關心臺灣生技醫藥研究發展的人士共同捐助於2013年成立，其宗旨為致力於推動培育臺灣生技醫藥研發人才，強化學術與產業鏈結、延攬頂尖科學家投入關鍵技術領域，是臺灣生技醫藥領域規模最大的人才培育基金會。

中研院中央研究院細胞與個體生物學研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，mRNA-LNP技術已從疫苗快速拓展至腫瘤精準醫療。全球早期臨床在黑色素瘤與高風險術後腫瘤中，已顯示個人化mRNA疫苗結合免疫檢查點抑制劑（ICI）的明確療效。隨著靶向遞送與內涵體逃逸技術突破，mRNA應用正在延伸至抗體與多模態腫瘤治療，市場潛能快速擴張。

吳漢忠強調，若台灣同步補強遞送平台、臨床驗證與法規鏈結，有機會切入全球下一波mRNA腫瘤治療布局。

在纖維化與再生醫學領域，台大藥理所教授楊鎧鍵聚焦關鍵基因TXNDC5，證實其可放大TGFβ訊號並促進組織纖維母細胞活化，是肺、腎、肝、心臟以及腫瘤纖維化的核心節點。動物模型顯示，抑制TXNDC5可顯著降低ECM沉積。若結合適體（aptamer）或反義寡核苷酸（ASO）平台，有望開發跨器官抗纖維化及抑癌新藥，具高度臨床轉譯潛力。

楊鎧鍵指出，相關研究成果正與財團法人生物技術開發中心合作，並已規劃成立新生技公司，朝生技新藥市場化邁進。

TBF董事長楊泮池表示，未來將持續推動科技業與生技業鏈結，利用AI驅動精準醫療與醫材創新，同步強化產學醫政協作，加速前沿科學從研究走向臨床與產業，打造台灣生技醫藥長期穩定的創新動能。