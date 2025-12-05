快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

聽新聞
0:00 / 0:00

TBF舉辦「2025生技醫藥學術研討會」 生醫專家吳漢忠、楊鎧鍵秀成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，台大藥理所教授楊鎧鍵（左起）、TBF董事長楊泮池、紐約Leich資本管理公司前執行長林豐盛、及中研院特聘研究員吳漢忠分享生技新創成果及建議。記者謝柏宏／攝影
台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，台大藥理所教授楊鎧鍵（左起）、TBF董事長楊泮池、紐約Leich資本管理公司前執行長林豐盛、及中研院特聘研究員吳漢忠分享生技新創成果及建議。記者謝柏宏／攝影

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，匯集基金會長期培育的頂尖前沿科研人才，以AI醫療、細胞治療與分子醫療為三大主軸，串接國際資本、轉譯醫學與前沿科學，盤點台灣切入全球精準醫療市場的關鍵競爭力。

TBF是由鑽石生技投資結合關心臺灣生技醫藥研究發展的人士共同捐助於2013年成立，其宗旨為致力於推動培育臺灣生技醫藥研發人才，強化學術與產業鏈結、延攬頂尖科學家投入關鍵技術領域，是臺灣生技醫藥領域規模最大的人才培育基金會。

中研院中央研究院細胞與個體生物學研究所特聘研究員暨生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，mRNA-LNP技術已從疫苗快速拓展至腫瘤精準醫療。全球早期臨床在黑色素瘤與高風險術後腫瘤中，已顯示個人化mRNA疫苗結合免疫檢查點抑制劑（ICI）的明確療效。隨著靶向遞送與內涵體逃逸技術突破，mRNA應用正在延伸至抗體與多模態腫瘤治療，市場潛能快速擴張。

吳漢忠強調，若台灣同步補強遞送平台、臨床驗證與法規鏈結，有機會切入全球下一波mRNA腫瘤治療布局。

在纖維化與再生醫學領域，台大藥理所教授楊鎧鍵聚焦關鍵基因TXNDC5，證實其可放大TGFβ訊號並促進組織纖維母細胞活化，是肺、腎、肝、心臟以及腫瘤纖維化的核心節點。動物模型顯示，抑制TXNDC5可顯著降低ECM沉積。若結合適體（aptamer）或反義寡核苷酸（ASO）平台，有望開發跨器官抗纖維化及抑癌新藥，具高度臨床轉譯潛力。

楊鎧鍵指出，相關研究成果正與財團法人生物技術開發中心合作，並已規劃成立新生技公司，朝生技新藥市場化邁進。

TBF董事長楊泮池表示，未來將持續推動科技業與生技業鏈結，利用AI驅動精準醫療與醫材創新，同步強化產學醫政協作，加速前沿科學從研究走向臨床與產業，打造台灣生技醫藥長期穩定的創新動能。

鑽石生技 腫瘤 疫苗 AI

延伸閱讀

台灣前進全球失智症戰略核心 博太生醫以植物新藥與加速器平台亮相醫療科技展

熱帶低壓生成有望成颱？ 專家：下周1情況可能減弱 觀察水氣是否北飄

應對中共威脅 專家籲美派專員駐台強化能源韌性合作

中天生技集團創辦人路孔明促生醫創新轉型

相關新聞

耶誕出貨潮結束 SCFI運價指數小跌、周跌幅0.4%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，於5日出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周下滑0.4%，受...

TBF舉辦「2025生技醫藥學術研討會」 生醫專家吳漢忠、楊鎧鍵秀成果

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，匯集基金會長期培育的頂尖前沿科研人才，以AI醫療...

從起家厝到國際舞台 台塑生醫以昆仲文化攜手金爵獎共創永續餐旅競賽

台塑生醫秉持永續與關懷社會精神，今年以合辦方式參與第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，深化與教育端的交流。金爵獎將於12月...

統一進軍台北寵物展！推出「機能優穀糧」照顧毛孩健康

根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查結果，推估家犬、家貓數量合計約280萬隻，狗狗數量為148萬637隻，相較110...

俄烏停戰期待落空推升油價 下周汽柴油估最多漲2角

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價...

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

據交通部統計，2025年我國郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將可超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高。鑑於郵輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。