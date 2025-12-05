從起家厝到國際舞台 台塑生醫以昆仲文化攜手金爵獎共創永續餐旅競賽
台塑生醫秉持永續與關懷社會精神，今年以合辦方式參與第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，深化與教育端的交流。金爵獎將於12月16日至17日在高雄圓山大飯店舉行，項目涵蓋接待、旅遊導覽與餐飲技藝等多元領域。本屆以永續海洋飲食與地方文化創新為主題，並新增「金爵文化交流獎」，強調文化理解與團隊合作。
台塑生醫旗下餐廳「昆仲食舍—阿媽私房菜」今年攜手金爵獎推出「台塑經典割包挑戰賽」，以招待所經典的正宗牛小排為核心食材，邀請選手突破傳統小吃的框架，將割包以創意方式重新詮釋。透過經典與創新的融合，展現台灣料理文化的深度與可能性。競賽結束後，得獎作品將於昆仲食舍限期販售，讓更多消費者有機會品味台塑（1301）經典牛小排的獨特滋味。
台塑生醫亦與台塑王氏昆仲公園文化基金會合作舉辦「台灣導覽職人挑戰賽」，邀請參賽者設計融合地方文化、景點故事與旅遊體驗的「2天1夜特色行程」，並將「台塑王氏昆仲公園」列為指定導覽景點，以創意、敘事與文化深度打造獨特的台灣體驗路線。此競賽為金爵獎的重要延伸活動，讓參賽者透過實作強化國際接待、跨文化溝通與旅遊導覽技能，協助培養具備實務力、在地力與國際視野的專業人才。
台塑王氏昆仲公園前身為台塑企業的起家厝，如今轉型為高雄第一座工業遺址文化公園，讓城市記憶在此延續。而座落於園區內的「昆仲食舍—阿媽私房菜」，以「讓老牆重生、讓歷史上桌」為理念，將企業歷史、文化精神與飲食體驗結合，成為台塑傳承初心的重要象徵。
透過支持金爵獎與推動品牌活動，台塑生醫展現多角化經營的能量，不僅深化產學合作，更積極推廣在地文化與永續教育。未來將持續扮演文化傳承與創新實踐的推動者，成為產業與教育交流的典範。
