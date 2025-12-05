統一進軍台北寵物展！推出「機能優穀糧」照顧毛孩健康

根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查結果，推估家犬、家貓數量合計約280萬隻，狗狗數量為148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量為131萬1449隻，則是爆炸式的增加了50%，為搶占寵物商機，每年各場寵物用品展就成為業者展現自家產品特色的最好舞台，各家廠商也祭出各項新產品與優惠，就是為了讓毛爸媽與毛孩可以收穫滿滿。

隨著毛孩時代來臨，寵物不僅要吃得好，也更注重吃得安全與健康，許多機能類型的寵物食品也逐漸受到毛爸媽們的歡迎。統一企業（1216）深耕台灣寵物食品超過30年，透過專業的寵物研發團隊，持續開發更貼近台灣寵物需求的寵物食品，並善用食品製造業者的經驗與優勢，以及10億級的食安中心來為寵物產品的品質把關，近年旗下的寶多福、Petlife也陸續推出多款機能寵物食品來照顧毛孩健康。

繼2022年統一寶多福推出針對台灣寵物因天氣濕熱導致的皮膚不適、與獨處時間長易引起情緒焦慮等需求的健康機能系列寵物食品在受到消費者的好評後；2025年Petlife再度推出新品「機能優穀糧」，主打「機能營養、低敏食材、專業益生菌配方」。

產品定位聚焦於對健康管理有高度關注的中高端寵物家庭，此系列加入已經由大量科學研究文獻支持的亞斯菲德菌(A菌)及雷特氏B菌，並透過專業的MAS動力霧化噴覆技術，將食品級牛油極細霧化，再依序噴覆水解蛋白、益生菌等營養與美味素材，在保護營養素與益生菌不被熱破壞的同時，還能讓顆粒散發誘人香氣，讓家中毛孩愛不釋口，此系列更根據不同毛孩需求，推出關節、皮毛、泌尿道保健及化毛共四種配方，是兼具適口性與多項機能的高CP值產品，在上次台中寵物展後推出後大受好評，本次將首次進軍台北寵物展亮相。