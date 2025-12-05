中華電信將採購46億度綠電 創中華電信最大綠電合作

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）5日公告，將向天能綠電（7842）購買再生能源，20年將採購46億度的多元綠電。

中華電信近年積極落實ESG及節能減排，並透過積極採購綠電，達到RE100目標。

中華電信公告指出，將向天能綠電購買再生能源，為期20年，共計46億度的多元綠電。

中華電信指出，朝「2030年碳排減半與IDC機房100%使用再生能源」、「2040 年達成RE100」以及「2045年實現淨零排放」目標邁進。

天能綠電是雲豹能源（6869）旗下售電子公司，也是國內售電龍頭，天能綠電表示，這是中華電信最大綠電合作紀錄，更成為台灣ICT產業淨零轉型指標，展現雙方再生能源長期規劃的前瞻布局。

天能綠電 中華電信 再生能源 雲豹能源

