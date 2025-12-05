聽新聞
耶誕出貨潮結束 SCFI運價指數小跌、周跌幅0.4%
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，於5日出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周下滑0.4%，受到聖誕節及新年假期趕出貨潮已經結束、近期走入小淡月，北美線遠東、美西線走低，歐洲線漲跌互見。
國內的物流業者分析，12月開始貨櫃輪市場交投轉冷清，再加上今年華人農曆年落在2月，推估元月開始才會出現趕出貨潮，所以推估12月開始隨著貨量減少，航商也不會降價收貨，所以運價變化會比較小，推估等到元月開始大陸趕農曆年前出貨才有望出現較大的變動。
根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,400美元，較前一期下滑4美元，僅下跌0.3%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,300美元，較前一期上漲68美元，周漲幅3%。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,550美元，較前一期下跌82美元，跌幅5%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,315美元，較前一期下滑113美元，漲幅4.7%。
近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國，都與前一周持平；遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)小漲3美元，每20呎櫃達到543美元。
