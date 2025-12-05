俄烏停戰期待落空推升油價 下周汽柴油估最多漲2角

快訊

中央社／ 台北5日電
石油輸出國家組織及夥伴國維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。（路透）
石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元。

若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6或30.8元、超級柴油每公升25.5或25.7元。

中油累算至12月4日的調價指標7D3B周均價為63.89美元，較上周63.47美元上漲0.42美元。本周新台幣兌美元匯率為31.387元，較上周31.397元升值0.01元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元。中油啟動平穩措施後，預估下周汽油不調整或調漲0.2元，柴油不調整或調漲0.2元。

中油將於7日中午12時公布實際調整金額。

中油 新台幣 國際油價

