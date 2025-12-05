天能綠電攜手中華電信 啟動46億度綠電轉供長約

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全球淨零轉型加速，AI與資料中心推升綠電需求急遽攀升，企業對再生能源的長期布局更加迫切！雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內售電龍頭天能綠電（7842）5日與國內電信龍頭中華電信（2412）正式啟動自2027年至2047年止進行為期20年、總量達46億度之綠電轉供，不僅締造中華電信最大綠電合作紀錄，更成為台灣ICT產業淨零轉型指標，展現雙方再生能源長期規劃的前瞻布局。

本次合作轉供將協助中華電信朝「2030年碳排減半與IDC機房100%使用再生能源」、「2040 年達成RE100」以及「2045年實現淨零排放」目標邁進，共同以具體行動落實企業低碳治理與永續承諾。

天能綠電總經理唐亞聖表示，淨零已成全球共識，不僅AI及半導體產業，各行各業都必須加速導入綠電與低碳製程，綠電長約已成為企業維持國際競爭力與供應鏈韌性的關鍵工具。唐亞聖進一步表示，很榮幸與中華電信攜手推動永續，此次合作展現大型企業在淨零轉型上的決心，也代表台灣綠電市場已邁向成熟階段。我們將以創新、快速、彈性、完整的綠電解決方案，協助企業掌握能源自主權，成為推進RE100與淨零轉型的關鍵夥伴。

天能綠電致力強化平台競爭力與轉供能力，客戶橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務、金融保險等多元產業，根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電1～10月綠電交易量達3.48億度，穩居國內民營售電業第一，市場領先幅度持續擴大。

未來，天能綠電將持續強化綠電轉供，並積極擴展碳管理與永續顧問服務，協助企業提升ESG表現並銜接國際減碳規範，推升綠色競爭力，共同打造具韌性的全球永續經濟體系。

天能綠電 中華電信 再生能源 半導體

