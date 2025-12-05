桃園八德新闢道路建設拍板！專家：這區房市噴出行情要來了

桃園市府在10月31日公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平面道路，以提升區域交通效率，加強桃園與台北都會區的大眾運輸連結。信義房屋在地專家表示，此路段的開通受惠區域將從北端的大湳，擴及至南端八德擴大重劃區，屆時八德擴大重劃區至桃園車站行車時間有機會縮短一半，協助八德擴大重劃區串連桃園市核心區域。

信義房屋八德介壽店主任詹景旻指出，八德區聯絡南北的主要幹道分別為建國路與介壽路，近年隨移入人口增加，交通需求日漸龐大，故除捷運綠線設置外，市府另規劃了兩條新闢共線道路，包括位於八德擴大重劃區、一期已通車的德和路一段，以及沿捷運三鶯延伸線貫穿八德區東側、直達市區的和強路至介壽路共線道路。

詹景旻分析，新通過變更的路段規畫，由介壽路一路往東北開闢，穿越大湳森林公園一帶，直通位處斜對角的和強路至八德轉運站附近，未來若路段開通，有機會大幅縮短八德擴大重劃區到桃園火車站的行車時間，往國道2號大湳交流道亦有機會縮短5至10分鐘以上，大大提升八德擴大重劃區的交通機能。

八德擴大重劃區是近年的熱門區域，主因在於相較其他重劃區，八德擴大重劃區同樣擁有舒適寬敞的街廓與綠地、生活機能完善，距離舊八德市區不遠，再加上捷運綠線、大鶯豐德交流道、兩條新闢道路與市立醫院等題材，讓八德擴大重劃區熱度持續提升。

詹景旻表示，由於八德擴大重劃區區域房價相對桃園市中心和雙北市親民，近年吸引不少桃園市、雙北市外溢族群到此尋屋，以小家庭、新婚夫妻等年輕族群居多；由於八德擴大重劃區距離三峽不遠，且未來若大鶯交流道開通，有機會10分鐘直達三峽北大，區域房市備受看好。

詹景旻指出，目前八德擴大重劃區物件屋齡約落在10年左右，每坪成交單價約落在33到35萬元，格局從2房到4房兼具，權狀坪數落在38至60坪，不少換屋族前來尋找4房產品，不過詢問度最高的還是2到3房；總價部分，兩房約在1,100萬，4房約1,600萬元左右，3房則視建商品牌會有些許落差，主流總價交易約1,400至1,500萬元之間。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園地區目前處於重大建設交通路網發展期，市府規劃從三心六線、11條輕軌路線，以及五橫五縱共構路網等，因此許多地方都在建設的黑暗期。

許玲綾強調，目前開通、或是進行中的幾個重大建設，不論新道路或是捷運，都是貫穿八德與桃園的核心區域，加上G04延伸線到桃園段完工，將使八德有捷運直通雙北市，各項建設可望5至10年內陸續完工，將翻轉八德、甚至大桃園的城市街景。