低碳標示納綠色金融！2025 GRESB年會揭露建築淨零最新藍圖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣年度盛會「2025 GRESB台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮」將於12月11日舉行，本屆活動規劃頒獎典禮與系列論壇，聚焦跨界合作、淨零治理與永續金融，促進產業、金融與政策端的充分交流。信義房屋／提供
台灣年度盛會「2025 GRESB台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮」將於12月11日舉行，本屆活動規劃頒獎典禮與系列論壇，聚焦跨界合作、淨零治理與永續金融，促進產業、金融與政策端的充分交流。信義房屋／提供

全球市場對ESG的關注持續升溫，GRESB評鑑已成為不動產企業衡量永續表現的重要指標。台灣年度盛會「2025 GRESB台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮」將於12月11日（四）上午9時至12時在政大公企中心國際會議廳舉行，由信義企業集團與GRESB聯合主辦，並獲內政部建築研究所指導。以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鍊」為題，本屆活動規劃頒獎典禮與系列論壇，聚焦跨界合作、淨零治理與永續金融，促進產業、金融與政策端的充分交流。

信義企業集團於2024年底成為GRESB全球夥伴會員，期望透過此次年會推動不動產產業鏈的淨零轉型。集團指出，綠色轉型牽動企業治理、金融環境與居住品質，產業唯有在政策引導、綠色金融支持及供應鏈同步行動下，方能形成完整且具韌性的永續價值鍊，使台灣建築與不動產產業更有能力面對全球ESG發展的快速變化。

論壇中，內政部建築研究所將分享近年在近零碳建築推動的最新進展。建研所指出，台灣自1995年推動建築外殼隔熱節能法規起步，並陸續建立綠建築標章（EEWH）與建築能效標示（BERS），使近零碳建築的推動建立在完整的綠建築制度基礎上。建築能效標示（BERS）自2022年正式上路後，已成為推動近零碳建築的核心制度，目前已有147件建築達到近零碳建築（1+級）的能效等級，並將建築減碳由減碳範疇從營運階段擴大到建材生產、運輸與施工環節，建立低碳（低蘊含碳）建築標示制度，並於2024年發布指引，將建築減碳引向全生命周期管理。

綠建築標章制度同樣呈現穩定成長，累計已有14,905件建築取得綠建築標章，估計每年可減少約172萬噸CO₂排放量；相關制度也已被納入《永續經濟活動認定參考指引》，成為營造與不動產業在氣候變遷減緩領域的重要技術依據，並為企業爭取綠色授信、永續貸款或ESG投資奠定基礎。

隨著近零碳建築與永續金融制度逐步推進，產業各界關注未來的建材選擇、施工方式與建築端協作模式將面臨那些改變？永續金融在授信與投資上將採取哪些新要求？本屆論壇將透過政策、產業與金融的不同觀點切入，解析永續建築的下一步方向與不動產永續轉型的挑戰與機會。活動報名持續中，詳情請至：（https://csr.sinyi.com.tw/gresb-event/

綠建築 活動 減碳 ESG 氣候變遷

