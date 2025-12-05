快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

看好台中七期對齊國際大城 信義代銷：經濟與生活雙軸心

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台中七期重劃區的文心森林公園，為城市提供休憩綠地。信義房屋／提供
台中七期重劃區的文心森林公園，為城市提供休憩綠地。信義房屋／提供

放眼全球，紐約曼哈頓中城、倫敦金絲雀碼頭、巴黎拉德芳斯、東京六本木，這些國際大城的核心區塊，無不集結政府機關、企業總部、高端商業與菁英住宅，成為城市的經濟與生活雙軸心。觀察台灣房市多年、擁有厚實房產銷售經驗的信義代銷表示，台中七期正在以這樣的國際模板落實成形，七期不僅是台中最具代表性的重劃區，更逐漸對齊國際大城核心的高度與價值，成為資本與生活品味齊聚的城市焦點。

信義代銷進一步表示，國泰人壽投資的「國泰置地台中101」預計 2027 年完工，將刷新台中天際線，打造中台灣最高國際級商辦地標。聯聚中維、興富發 63 層摩天案、寶璽天讚、飯店與商辦複合體等超高建設亦接續到位，驅動總部經濟與國際品牌進駐，進一步鞏固七期作為台中資產核心的地位。這場建設紅利，讓七期不僅是高端住宅首選，更是串連產業、資本與國際視野的關鍵據點。

在高密度發展的七期核心旁，七期南側則以「純住宅」姿態脫穎而出。擁有完整生活機能卻遠離商業嘈雜，低密度、低容積的規劃，使得南七期成為高資產自住族群尋求靜謐與保值的理想場域。

鉅陞建設深耕台中多年，以「有感建築」為核心品牌理念，從設計到交屋、從客變到社區代管，打造「一條龍服務體系」的ALL IN ONE體驗，持續交出高品質住宅作品，穩固市場口碑，今年，更進化導入「第三方驗屋」制度，提供七大類 40 項檢測報告，與24小時工程監控，全面提升購屋透明度與信賴感。此次更攜手信義房屋品牌，在全台最廣泛的通路網絡，為七期南側純住宅市場注入強大動能，「鉅陞大藴」提供給消費者兼具品質與信賴的最佳選擇，為七期資產布局與理想居住設定新座標。

生活 國泰人壽 總部

延伸閱讀

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

關稅談判尾聲⋯台灣訓練美國勞工！他看好「最壞時間已過」股市利多

風險資產熱度 不退燒

相關新聞

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

竹科「薪」情好，對於非科技從業人員生活壓力大。有房東租屋先看員工證，非科技業者員工不租，租金、生活費高漲，如果是身障者幾...

首屆3天台南流行時尚產業展今登場 滿額、早鳥、打卡都有禮

台南市政府經發主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，1百多家相關產業商家與公益團體250個攤位參展，今天起至7日在大...

八德交通大突破！信義房屋專家：新闢道路「這」商圈受惠

桃園市府於10/31公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平面...

耶誕出貨潮結束 SCFI運價指數小跌、周跌幅0.4%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，於5日出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周下滑0.4%，受...

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

據交通部統計，2025年我國郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將可超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高。鑑於郵輪...

桃園八德新闢道路建設拍板！專家：這區房市噴出行情要來了

桃園市府在10月31日公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。