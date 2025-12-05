快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市近10年人口快速成長，加上竹科效益，帶動房價與租金持續攀升。記者郭政芬／攝影
竹北市近10年人口快速成長，加上竹科效益，帶動房價與租金持續攀升。記者郭政芬／攝影

竹科「薪」情好，對於非科技從業人員生活壓力大。有房東租屋先看員工證，非科技業者員工不租，租金、生活費高漲，如果是身障者幾乎租不到房子，恐形成另類的居住不正義。

長期關注居住正義的前竹縣議員余筱菁是身障人士，她觀察到弱勢族群租屋困難在新竹日益明顯，身障者若想租到電梯大樓，房租通常較高，加上部分身障或年長者需定期就醫，家中照顧者無法外出工作，經濟壓力倍增。

此外，年長者或身障者在租屋市場也面臨房東顧慮。若租屋者健康狀況不佳，甚至可能在家過世，房東多半不願承租。此外，雖政府有包租代管等政策，但房源有限，部分房東因避稅而不參與，實際可租選擇稀少。

余筱菁說，新竹公共運輸不如北市密集，舊社區多缺乏電梯，讓行動不便者選擇有限，生活便利性大幅下降。相比之下，台北提供老舊大廈電梯改建補助，改善身障者居住條件，但新竹尚無類似制度。

新竹租屋社團有房東PO文，限竹科工作租客，簽約需看工作證，引發討論聲浪。地方傳聞房東租屋會先看員工證，非科技業員工不租，信義房屋竹二區協理陳世光表示，這種情況確實曾發生過，但並非普遍現象，有些房東在租屋時，對高齡租客通常會有更多考量。

竹北近10年人口快速成長，帶動房價與租金持續攀升，陳世光說明今年的房價已呈現趨緩，甚至有修正跡象。竹北目前兩房租金普遍落在2萬至2.5萬元，三房則突破3萬元，若附有較好的裝潢或位處精華地段，租金可能更高。

新竹縣社會住宅推動聯盟指出，竹北房價與租金攀升，年輕家庭、單親家庭、外地工作者與長者面臨極高的居住壓力。然而，新竹縣社會住宅量能明顯偏低，興辦規模遠不及科技大縣的人口成長速度，使許多家庭難以在竹北安居。

針對竹縣的社宅推動績效被指掛蛋，新竹縣府產業發展處長陳偉志澄清，新竹縣社會住宅由中央住都中心負責設計與興建，縣府主要協調用地與審議。目前縣內已有8處社宅用地取得或進行變更，分別坐落在湖口、新豐、竹東以及竹北，全縣計畫新建3千戶社宅，其中湖口「新湖好室」132戶最快將於2028年完工。

身障者 租屋 房東

延伸閱讀

竹縣社宅掛零引關注 民團促文小用地5改為產業與社會住宅共構

瞄準客家票倉備戰明年縣市長選舉 民眾黨新竹黨部辦客家小學堂活動

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

因一紙公文…身障者個人助理時數遭限制 障礙者：台灣不是有錢有閒？

相關新聞

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

竹科「薪」情好，對於非科技從業人員生活壓力大。有房東租屋先看員工證，非科技業者員工不租，租金、生活費高漲，如果是身障者幾...

首屆3天台南流行時尚產業展今登場 滿額、早鳥、打卡都有禮

台南市政府經發主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，1百多家相關產業商家與公益團體250個攤位參展，今天起至7日在大...

八德交通大突破！信義房屋專家：新闢道路「這」商圈受惠

桃園市府於10/31公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平面...

俄烏停戰期待落空推升油價 下周汽柴油估最多漲2角

石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價...

耶誕出貨潮結束 SCFI運價指數小跌、周跌幅0.4%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周小漲後，於5日出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周下滑0.4%，受...

郵輪旅客人次創歷史新高 交通部祭出三大精進措施強化旅客權益

據交通部統計，2025年我國郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將可超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高。鑑於郵輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。