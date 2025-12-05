竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

竹科「薪」情好，對於非科技從業人員生活壓力大。有房東租屋先看員工證，非科技業者員工不租，租金、生活費高漲，如果是身障者幾乎租不到房子，恐形成另類的居住不正義。

長期關注居住正義的前竹縣議員余筱菁是身障人士，她觀察到弱勢族群租屋困難在新竹日益明顯，身障者若想租到電梯大樓，房租通常較高，加上部分身障或年長者需定期就醫，家中照顧者無法外出工作，經濟壓力倍增。

此外，年長者或身障者在租屋市場也面臨房東顧慮。若租屋者健康狀況不佳，甚至可能在家過世，房東多半不願承租。此外，雖政府有包租代管等政策，但房源有限，部分房東因避稅而不參與，實際可租選擇稀少。

余筱菁說，新竹公共運輸不如北市密集，舊社區多缺乏電梯，讓行動不便者選擇有限，生活便利性大幅下降。相比之下，台北提供老舊大廈電梯改建補助，改善身障者居住條件，但新竹尚無類似制度。

新竹租屋社團有房東PO文，限竹科工作租客，簽約需看工作證，引發討論聲浪。地方傳聞房東租屋會先看員工證，非科技業員工不租，信義房屋竹二區協理陳世光表示，這種情況確實曾發生過，但並非普遍現象，有些房東在租屋時，對高齡租客通常會有更多考量。

竹北近10年人口快速成長，帶動房價與租金持續攀升，陳世光說明今年的房價已呈現趨緩，甚至有修正跡象。竹北目前兩房租金普遍落在2萬至2.5萬元，三房則突破3萬元，若附有較好的裝潢或位處精華地段，租金可能更高。

新竹縣社會住宅推動聯盟指出，竹北房價與租金攀升，年輕家庭、單親家庭、外地工作者與長者面臨極高的居住壓力。然而，新竹縣社會住宅量能明顯偏低，興辦規模遠不及科技大縣的人口成長速度，使許多家庭難以在竹北安居。

針對竹縣的社宅推動績效被指掛蛋，新竹縣府產業發展處長陳偉志澄清，新竹縣社會住宅由中央住都中心負責設計與興建，縣府主要協調用地與審議。目前縣內已有8處社宅用地取得或進行變更，分別坐落在湖口、新豐、竹東以及竹北，全縣計畫新建3千戶社宅，其中湖口「新湖好室」132戶最快將於2028年完工。