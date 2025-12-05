快訊

森林碳匯課程寒假半價名額限量 協助青年投入自然永續新興產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的大礁溪林地永續森林CCB專案案場。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」的大礁溪林地永續森林CCB專案案場。臺灣證券交易所／提供

為推動森林碳匯專業深化與永續人才培育，臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所共同推動的「森林碳匯專案實務課程—基礎班」將於1月寒假期間首次開設。課程除開放企業與社會人士報名外，亦同步啟動青年補助方案，限量提供自然與環境相關科系大專院校在校生「半價優惠」，並採資格審核方式進行，期望協助青年提前接軌碳市場實務。

碳交所總經理陳脩文表示：「森林碳匯專業人才是國家淨零轉型的重要基礎。我們希望透過與林試所的合作，協助青年及早掌握碳匯方法學與市場實務，成為未來產業所需的永續人才。」

「森林碳匯專案實務課程」為碳交所及林試所於2025年10月底簽署合作備忘錄（MoU）共同推出的首項課程。林試所身為國內森林永續經營與林業研究發展權威機構，提供減量方法學的專業學理、森林調查與監測流程及實務操作經驗；碳交所則以官方唯一指定的國內減量額度交易平台角色，協助學員掌握碳市場制度、法規動態與碳權應用。此合作旨在建立跨界整合的訓練體系，培育兼具「科學基礎」與「市場應用」的專業人才。

為鼓勵青年學子將生態學、林學及自然科學專業與永續需求接軌，並呼應林試所在人才培育上的長期深耕，碳交所基於公益精神投入資源推動本課程，特別提供自然與環境相關科系在學生半價報名優惠，支持青年提前掌握碳市場關鍵技能。

碳交所進一步指出，本次優惠旨在協助青年率先掌握碳市場趨勢，並使自然碳匯教育扎根校園，成為國家淨零戰略的重要支柱。課程時程、名額與申請方式將公布於臺灣碳權交易所碳學堂網站。歡迎有志於森林碳匯、永續轉型與碳市場發展的學子踴躍報名。

報名資訊與課程內容請洽： https://www.tcx.com.tw/learn/studio/content/127

市場 科系 林業

