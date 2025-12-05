快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆3天台南流行時尚產業展今登場 滿額、早鳥、打卡都有禮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影

台南市政府經發主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，1百多家相關產業商家與公益團體250個攤位參展，今天起至7日在大台南會展中心登場。民眾參觀可參加摸彩與「滿額禮、早鳥禮、打卡贈禮、滿意度問券兌換好禮」等各種促銷活動。

副市長趙卿惠代表市府致詞、參觀攤位表達支持，期盼透過展會促進南市流行時尚產業蓬勃發展，也歡迎民眾把握時間到場參觀。

趙卿惠表示，台南早期多布料代工，協助Nike等國際運動品牌及各式機能布生產代工，卻缺乏自有品牌。隨著時代演進，紡織產業逐漸發展品牌化、更前瞻設計發展包含皮革、雨傘等產品也融入機能與創意設計面向，不僅受國際肯定，也獲得許多設計獎項。

她說，目前台南有17所大專院校，其中8所具備設計或媒體相關科系，可提供紡織時尚產業研發能量，期盼透過展會帶動台南品牌創新，讓設計走向國際化。

經發局指出，此次展會結合相關公協會共同推動台南流行時尚產業升級與商機拓展，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，規畫流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續、原創設計等主題展區，可完整呈現在地流行時尚產業的多元樣貌與創新能量。

經發局長張婷媛表示，時尚產業不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學與創意能量，台南擁有深厚文化底蘊，結合創意設計更能展現獨特魅力。

首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影
首屆「臺南流行時尚產業展」1百多家相關產業商家250攤參展。記者周宗禎／攝影

設計 文化

延伸閱讀

聖誕季必打卡！2025台北百貨夢幻燈區TOP 4 威尼斯水都、玩具總動員限定體驗一次看

「13.5米高聖誕樹」南紡購物中心登場！POP MART六大角色現身、聖誕夜限定2天加碼飄雪秀

桃機第三航廈「北登機廊廳」怎麼走？一航、二航出發路線公開 打卡「挑高13米候機空間」

太離譜 溫州幹部拿好幾個人的「人臉面具」刷臉打卡

相關新聞

八德交通大突破！信義房屋專家：新闢道路「這」商圈受惠

桃園市府於10/31公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平面...

竹北居住壓力日增 非科技業者、身障者租屋壓力大

竹科「薪」情好，對於非科技從業人員生活壓力大。有房東租屋先看員工證，非科技業者員工不租，租金、生活費高漲，如果是身障者幾...

森林碳匯課程寒假半價名額限量 協助青年投入自然永續新興產業

為推動森林碳匯專業深化與永續人才培育，臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所共同推動的「森林碳匯專案實務課程—基礎班」將於1月...

東元攜手慈濟醫院推動深度節能 助醫療體系加速減碳

東元電機（1504）4日宣布與佛教慈濟醫療財團法人簽署合作意向書（MOU），展開大型深度節能合作，將以整合性能源服務協助...

首屆3天台南流行時尚產業展今登場 滿額、早鳥、打卡都有禮

台南市政府經發主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，1百多家相關產業商家與公益團體250個攤位參展，今天起至7日在大...

想加入綠領人才行列？ 碳交所森林碳匯課程寒假限額半價優惠

為推動森林碳匯專業深化與永續人才培育，臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所共同推動的「森林碳匯專案實務課程—基礎班」將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。