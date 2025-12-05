聽新聞
首屆3天台南流行時尚產業展今登場 滿額、早鳥、打卡都有禮
台南市政府經發主辦的首屆「2025臺南流行時尚產業展」，1百多家相關產業商家與公益團體250個攤位參展，今天起至7日在大台南會展中心登場。民眾參觀可參加摸彩與「滿額禮、早鳥禮、打卡贈禮、滿意度問券兌換好禮」等各種促銷活動。
副市長趙卿惠代表市府致詞、參觀攤位表達支持，期盼透過展會促進南市流行時尚產業蓬勃發展，也歡迎民眾把握時間到場參觀。
趙卿惠表示，台南早期多布料代工，協助Nike等國際運動品牌及各式機能布生產代工，卻缺乏自有品牌。隨著時代演進，紡織產業逐漸發展品牌化、更前瞻設計發展包含皮革、雨傘等產品也融入機能與創意設計面向，不僅受國際肯定，也獲得許多設計獎項。
她說，目前台南有17所大專院校，其中8所具備設計或媒體相關科系，可提供紡織時尚產業研發能量，期盼透過展會帶動台南品牌創新，讓設計走向國際化。
經發局指出，此次展會結合相關公協會共同推動台南流行時尚產業升級與商機拓展，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的時尚平台，規畫流行時尚、台南品牌、美妝、綠色永續、原創設計等主題展區，可完整呈現在地流行時尚產業的多元樣貌與創新能量。
經發局長張婷媛表示，時尚產業不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學與創意能量，台南擁有深厚文化底蘊，結合創意設計更能展現獨特魅力。
